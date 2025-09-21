Thiago Medina sigue en terapia intensiva tras cirugía; su hermana brindó un parte médico

Thiago Medina permanece en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras ser intervenido quirúrgicamente el viernes por la mañana. En las últimas horas, su familia comunicó el estado de salud del joven. Brisa, su hermana melliza, publicó una historia en Instagram donde dio detalles sobre la situación del ex Gran Hermano.

El parte médico indicó que Thiago Agustín Medina se encontraba estable con pronóstico reservado y seguía evolucionando bien. Brisa mencionó: “Ya han pasado las 24 horas del post operatorio” y solicitó a los seguidores que continuaran orando para que su hermano mejorara cada día.

Previo a este comunicado, el padre de Thiago ofreció una nota en DDM (América) donde aseguró: “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite. Posiblemente mañana o pasado nos den más información”. Según se informó, los médicos le realizaron una reconstrucción de la parrilla costal al ex Gran Hermano debido a que tenía ocho costillas fracturadas.

El sábado por la mañana, Camilota y Brisa, las hermanas de Thiago Medina, compartieron un mensaje en sus redes sociales donde expresaron la angustia que sentían por el difícil momento que atravesaba su familia tras el accidente que dejó al exparticipante luchando por su vida. “Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles. Nuestro hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente”, escribieron en un texto que reflejaba angustia y gratitud.

El mensaje también reconoció a quienes acompañaron a la familia desde el primer momento: “Sabemos que no estamos todos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos sigue y nos apoya. Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fe y en la esperanza”.