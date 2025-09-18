Thiago Medina: nuevo parte médico sobre su salud tras su accidente en moto

FOTO: Thiago Medina: evolución en su estado de salud

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras sufrir un grave accidente en moto el viernes por la noche.

El joven de 22 años permanece bajo asistencia respiratoria mecánica y es monitoreado por el equipo de cirugía torácica.

Según el parte médico difundido este jueves, “Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”.

El informe destaca una leve mejoría: “El paciente pasó la noche sin fiebre mientras se aguardan resultados de los cultivos para evaluar el esquema antibiótico”.

Esto marca una evolución respecto al reporte anterior, que indicaba registros febriles y el uso de inotrópicos sin necesidad de aumentar la dosis. Los médicos esperan que el cuadro permita realizar una nueva cirugía torácica en los próximos días, a cargo de profesionales del Hospital de Moreno y del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, evitando el traslado del paciente.

Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas mellizas, pidió en redes sociales: “Mantenemos el pedido de cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

Junto a las hermanas de Thiago, Camila y Brisa, son su principal apoyo, acompañados por excompañeros de Gran Hermano como Julieta Poggio, Nacho Castañares, Romina Uhrig y Marcos Ginocchio, quienes expresaron mensajes de aliento.

“Buen padre, buen hermano, buen amigo. Muchas fuerzas para Thiaguito”, escribió Ginocchio. Romina Uhrig, quien recibió la noticia del accidente, relató la angustia de no haber respondido un mensaje de Thiago esa noche: “Fue horrible, pero Thiago es recontra fuerte y se va a recuperar”.

La noche del miércoles, Uhrig compartió con Camila y Brisa, uniendo fuerzas en una cadena de oración por la recuperación del joven, con un mensaje esperanzador: “Guía a los médicos, fortalece a su familia y dale paz a su corazón”.

El apoyo también se refleja en la convocatoria a donantes de sangre para el banco de hemoterapia del hospital, mientras la comunidad espera por la recuperación del influencer.