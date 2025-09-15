FOTO: Momentos de tensión en Crónica Tv: quién es el atacante y cuáles son sus antecedentes

El atacante que entró con un cuchillo al canal Crónica TV en el barrio porteño de San Telmo fue identificado como Alexis Walter López y confirmaron que cuenta con antecedentes penales.

El caos se produjo este lunes por la madrugada cuando el sujeto ingresó al medio y pidió, en pleno estado de alteración, ser entrevistado en vivo. Ante la negativa, el hombre comenzó a provocar destrozos y hasta habría lesionado a un personal de seguridad.

Durante varias horas hubo operativo en la zona y, tras ser detenido, fue asistido por el SAME psiquiátrico y derivado al hospital Argerich.

Con el paso de los minutos se pudo constatar que López poseía antecedentes y hasta tenía una condena en suspenso.

Fuentes policiales le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que su primera detención ocurrió en agosto del año pasado por infracción a la ley de estupefacientes y por el mismo delito en enero y mayo de 2025.

Además, recibió una condena en suspenso por robo, causa que sustanció el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 59.

Acerca del ataque al canal, se confirmó que el cuchillo no fue encontrado en el lugar, pero que continúa la inspección.

La Unidad de Flagrancia Este labró actuaciones por violación de domicilio y daños, por la rotura de un vidrio al ingresar al canal.