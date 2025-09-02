FOTO: Secta de Bariloche: se extendió la prisión preventiva del líder ruso Konstantin Rudnev

La prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder ruso detenido por presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche, se extendió hasta diciembre de este año, mientras continúa la investigación.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el viernes de la semana pasada se realizó una nueva audiencia debido a que se vencía la prisión preventiva de Rudnev.

Durante la jornada se dictaminó que la misma se prorrogue hasta el 1 de diciembre de 2025, ya que la causa es compleja y todavía continúa la pesquisa para determinar las responsabilidades.

Destacaron que hubo avances en el caso y las autoridades indicaron a NA que hay tiempo hasta marzo del próximo año para la acusación final.

Respecto a la complejidad del caso, se explicó que la causa actual solo valida las pruebas recolectadas de la Argentina, pese a que el líder ruso tiene investigaciones abiertas en otros países y hasta pedidos de captura.

En julio la Justicia federal rechazó la solicitud de prisión domiciliaria, por cuestiones de salud, luego de que se haya citado a declarar a los médicos del complejo penitenciario.

Respecto a los otros 20 sospechosos, 19 mujeres y un hombre, fueron excarcelados el 7 de abril pasado, pero continúan ligados a la causa y siguen respetando las medidas cautelares impuestas.

El juez Gustavo Zapata indicó que se comprobó que dichos señalados integraban una organización criminal, con fines de trata sexual y reducción a la servidumbre.

La Justicia constató que se captó, trasladó, y acogió a una joven rusa, la cual fue engañada tras aprovecharse de su vulnerabilidad.