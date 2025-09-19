FOTO: Se recaudó más de $1.200 millones en la mega subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe

Más de $1.200 millones se recaudó en la mega subasta de bienes incautados al delito en la provincia de Santa Fe y lo obtenido será destinado a reparar a las víctimas, a políticas sociales y al autofinanciamiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

El remate se llevó a cabo este jueves 18 de septiembre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y hubo 3.910 personas inscriptas de las 24 jurisdicciones del país. En total, se ofrecieron 157 lotes de vehículos, inmuebles, joyas, celulares, materiales de construcción y, por primera vez, electrodomésticos.

El lote que más recaudó fue el 5, un inmueble de la localidad de Funes, por el que pagaron $90 millones. Por otra parte, el lote de joyas número 65 se pagó $19.500.000.

Respecto al más barato, fue el 35, un celular que se subastó en $110.000. En tanto, el auto más caro fue un Toyota SW4 modelo 2023 con 5.072 kilómetros que se vendió a $60 millones.

En la primera subasta se recaudó $451 millones; en la segunda, $700 millones; en la tercera, $1.200 millones de pesos; y en la cuarta $1.200 millones, por lo que el total supera los $3.500 millones.