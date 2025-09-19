En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Se recaudó más de $1.200 millones en la mega subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe

Lo recaudado será destinado a reparar a las víctimas de delitos, a políticas sociales y para autofinanciar la Aprad.

19/09/2025 | 09:44Redacción Cadena 3

FOTO: Se recaudó más de $1.200 millones en la mega subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe

Más de $1.200 millones se recaudó en la mega subasta de bienes incautados al delito en la provincia de Santa Fe y lo obtenido será destinado a reparar a las víctimas, a políticas sociales y al autofinanciamiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

El remate se llevó a cabo este jueves 18 de septiembre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y hubo 3.910 personas inscriptas de las 24 jurisdicciones del país. En total, se ofrecieron 157 lotes de vehículos, inmuebles, joyas, celulares, materiales de construcción y, por primera vez, electrodomésticos.

El lote que más recaudó fue el 5, un inmueble de la localidad de Funes, por el que pagaron $90 millones. Por otra parte, el lote de joyas número 65 se pagó $19.500.000.

Respecto al más barato, fue el 35, un celular que se subastó en $110.000. En tanto, el auto más caro fue un Toyota SW4 modelo 2023 con 5.072 kilómetros que se vendió a $60 millones.

En la primera subasta se recaudó $451 millones; en la segunda, $700 millones; en la tercera, $1.200 millones de pesos; y en la cuarta $1.200 millones, por lo que el total supera los $3.500 millones.

Lectura rápida

¿Cuánto se recaudó en la subasta? Más de $1.200 millones.

¿Cuándo se realizó el remate? El remate se llevó a cabo el jueves 18 de septiembre.

¿Dónde se realizó la subasta? La subasta se llevó a cabo en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

¿A quiénes beneficiará lo recaudado? Lo recaudado se destinará a reparar a víctimas de delitos y a políticas sociales.

¿Qué objetos se subastaron? Se subastaron vehículos, inmuebles, joyas, celulares, materiales de construcción y electrodomésticos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho