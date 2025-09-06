En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Conrado Vicens

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Se entregó Juan José "Jota Jota" Gómez, acusado de autoatentado contra Acosta

Estaba prófugo y se presentó en la sede de Asuntos Internos de la Policía, en Rosario.

06/09/2025 | 09:45Redacción Cadena 3

FOTO: Se entregó “Jota Jota” Gómez, sospechado de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

En las últimas horas de este viernes se entregó en la sede de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe en Rosario, Juan José “Jota Jota” Gómez, sindicado como posible organizador del autoatentado contra Norma Acosta, quien fue detenida este jueves en el marco de la causa que investiga el fiscal Pablo Socca, del Ministerio Público de la Acusación.

Tras los allanamientos realizados en Larguía al 3400 -barrio Tablada-, la mujer fue detenida por encargar un autoatentado a personas entre las que se encontraba J.J. Gómez, prófugo de la Justicia hasta las últimas horas de este viernes.

El hecho que dio inicio a la investigación del fiscal Socca, fue el supuesto ataque a tiros que recibió Acosta el pasado 7 de mayo en su domicilio de Larguía al 3400.

Gómez quedará detenido y será llevado a audiencia imputativa junto con Norma Acosta el próximo miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Lectura rápida

¿Quién se entregó? Juan José “Jota Jota” Gómez se entregó a la Policía.

¿Dónde ocurrió? En la sede de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe en Rosario.

¿Por qué se entregó? Era el principal sospechoso del autoatentado contra Norma Acosta.

¿Cuándo se detuvo a Acosta? Norma Acosta fue detenida este jueves durante los allanamientos.

¿Qué pasará con Gómez? Será llevado a audiencia imputativa el próximo miércoles.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho