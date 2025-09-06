Se entregó Juan José "Jota Jota" Gómez, acusado de autoatentado contra Acosta

FOTO: Se entregó “Jota Jota” Gómez, sospechado de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

En las últimas horas de este viernes se entregó en la sede de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe en Rosario, Juan José “Jota Jota” Gómez, sindicado como posible organizador del autoatentado contra Norma Acosta, quien fue detenida este jueves en el marco de la causa que investiga el fiscal Pablo Socca, del Ministerio Público de la Acusación.

Tras los allanamientos realizados en Larguía al 3400 -barrio Tablada-, la mujer fue detenida por encargar un autoatentado a personas entre las que se encontraba J.J. Gómez, prófugo de la Justicia hasta las últimas horas de este viernes.

El hecho que dio inicio a la investigación del fiscal Socca, fue el supuesto ataque a tiros que recibió Acosta el pasado 7 de mayo en su domicilio de Larguía al 3400.

Gómez quedará detenido y será llevado a audiencia imputativa junto con Norma Acosta el próximo miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario.