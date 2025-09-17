En vivo

Sociedad

Santa Fe: una mujer internada con el 60% de su cuerpo quemado por su pareja

Se trata de un supuesto intento de femicidio en Villa Gobernador Gálvez. Su pareja es el principal sospechoso y quedó detenido.

17/09/2025 | 23:31Redacción Cadena 3

FOTO: Santa Fe: una mujer internada con el 60% de su cuerpo quemado por su pareja

Una mujer, con el 60 por ciento de su cuerpo quemado, fue internada este miércoles en Villa Gobernador Gálvez, en las inmediaciones de Rosario, debido a la gravedad de las heridas que sufrió en un aparente intento de femicidio perpetrado por su novio.

El episodio se produjo en una vivienda de Levalle al 200, donde la joven de 31 años resultó con gran parte de su cuerpo quemado luego de una discusión que mantuvo con su pareja.

Según el novio, de 21 años, en medio de la disputa la chica se roció con un líquido inflamable y luego se prendió fuego. Sin embargo, la fiscal Marisol Fabbro sospecha que tuvo alguna responsabilidad en el hecho y por tal motivo fue detenido por la policía santafesina, acusado por el momento de intento de femicidio.

La mujer, en tanto, permanece internada en el Hospital Clemente Alvarez -de Rosario- en estado delicado, con las vías aéreas comprometidas.

En tanto, su pareja fue derivado al Hospital Gamen, tras haber sufrido alguna quemaduras leves, en un aparente intento por ayuda a la chica.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una mujer fue internada con quemaduras graves. ¿Quién es el sospechoso? Su pareja de 21 años. ¿Dónde sucedió esto? En Villa Gobernador Gálvez, cerca de Rosario. ¿Cuándo ocurrió? El miércoles 17 de septiembre de 2025. ¿Por qué se investiga un femicidio? Debido a las circunstancias sospechosas del incidente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

