Santa Fe realiza la mayor subasta de bienes incautados: por primera vez electrodomésticos

La provincia de Santa Fe hizo hoy por la tarde la mayor subasta de bienes incautados pertenecientes a diversos delitos cometidos y por primera vez, además de los otros elementos, también hubo electrodomésticos.

El Gobierno de Santa Fe realizó la cuarta subasta de bienes incautados al delito, proceso que se llevó a cabo a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

El remate se efectuó en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y fue la mayor subasta que desarrolló la Aprad: en total se remataron 159 lotes compuestos por vehículos, cuatro inmuebles, tres lotes de joyas, cuatro celulares, un motor de lancha, materiales para la construcción y, por primera vez, electrodomésticos.

De los lotes, 62 fueron vehículos, entre ellos autos, pick-up, motos y un cuatriciclo; tres lotes de joyas; un lote de materiales de construcción en el cual se vendieron siete pallets de porcelanato; electrodomésticos como anafes, hornos, lavarropas; 24 celulares cerrados en caja; y cuatro inmuebles.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó que esta política “busca debilitar a las diferentes organizaciones criminales en su poder económico”, y recordó que “la inscripción para la subasta es obligatoria, porque hacemos un cruzamiento de datos para detectar si las personas tienen alguna la vinculación con organizaciones criminales”. En ese sentido, agregó que “en anteriores subastas detectamos varias personas a las que no hemos dejado participar”.

Recaudación récord

Luego, el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich, mencionó que en las tres subastas anteriores se recaudaron un total $2.326 millones, y esta subasta es la más grande que se va a hacer, con 159 lotes. En las anteriores hubo 179 lotes en total.

Matich añadió que el dinero recaudado “se utilizó para financiar el funcionamiento de Aprad, se destinó a organizaciones de bien común, se hicieron donaciones, y también se usó para reparar a las víctimas de delitos”.

Mientras, el director provincial de Aprad, Martín Domene, detalló que “esta diversidad de lotes acumula $480 millones si se suman las bases sobre las cuales se van a empezar a pujar”.