San Lorenzo: YPF y un exrugbier rosarino impulsan biocombustibles para aviación

YPF ingresa al negocio de los biocombustibles de última generación de la mano de Federico Pucciariello, exjugador internacional de rugby y empresario rosarino. La petrolera, junto al grupo Essential Energy, creó la firma Santa Fe Bio, que aprovechará la infraestructura de la histórica refinería San Lorenzo, inactiva desde 2017, para producir combustibles sustentables, incluidos los destinados a la aviación.

El proyecto, que demandará una inversión de 400 millones de dólares, se desarrollará en dos fases. Se instalará una planta de pretratamiento de materias primas y una biorrefinería de última generación, orientada principalmente a la producción de SAF (Sustainable Aviation Fuel) y HVO (Aceite Vegetal Hidrotratado), que pueden reemplazar al queroseno y al gasoil sin modificaciones en motores o turbinas.

“Los biocombustibles de tercera generación, como los que produciremos, son exactamente iguales a los fósiles, pero provienen de biomasa y reducen hasta un 94% las emisiones de CO2”, explicó Pucciariello en diálogo con Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario.

Además, destacó que la producción estará destinada en un 100% a la exportación, aprovechando la ventaja competitiva de Argentina en materia prima y costos energéticos frente a Europa y Estados Unidos.

La inversión se realiza completamente con capital privado y bajo el Régimen de Incentivo a la Gran Inversión (RIGI), marcando el primer RIGI ambiental de la provincia de Santa Fe. “Es un paso estratégico para posicionar al país en un mercado internacional en expansión y alineado con exigencias ambientales globales”, cerró el empresario.

Entrevista de Hernán Funes.