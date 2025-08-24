San Antonio de Areco: hallan muertos a un hombre y una mujer en auto tiroteado

FOTO: San Antonio de Areco: hallan muertos a un hombre y una mujer de un auto tiroteado

Un hombre y una mujer fueron hallados sin vidas, presuntamente asesinados, dentro de un auto tiroteado, en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco.

El auto tiene radicación en Pacheco, Tigre. Los dos cuerpos estaban adentro del auto en un camino vecinal, cerca de Ruta 8.

De acuerdo con videos que se difundieron en redes sociales, el vehículo tenía el tanque de nafta abierto con un trapo dentro, lo que daba la sensación de que iba a ser prendido fuego.

La Policía Científica trabajaba en el lugar.