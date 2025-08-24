En vivo

Sociedad

San Antonio de Areco: hallan muertos a un hombre y una mujer en auto tiroteado

El vehículo tenía el tanque de nafta abierto y con un trapo dentro, como para intentar prenderlo fuego.

24/08/2025 | 18:57Redacción Cadena 3

FOTO: San Antonio de Areco: hallan muertos a un hombre y una mujer de un auto tiroteado

Un hombre y una mujer fueron hallados sin vidas, presuntamente asesinados, dentro de un auto tiroteado, en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco.

El auto tiene radicación en Pacheco, Tigre. Los dos cuerpos estaban adentro del auto en un camino vecinal, cerca de Ruta 8.

De acuerdo con videos que se difundieron en redes sociales, el vehículo tenía el tanque de nafta abierto con un trapo dentro, lo que daba la sensación de que iba a ser prendido fuego.

La Policía Científica trabajaba en el lugar.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en San Antonio de Areco? Un hombre y una mujer fueron hallados muertos dentro de un auto tiroteado.

¿Dónde fueron encontrados los cuerpos? Los cuerpos estaban dentro de un auto en un camino vecinal, cerca de Ruta 8.

¿Qué había en el auto? El auto tenía el tanque de nafta abierto con un trapo dentro, dando a entender que intentaban prenderlo fuego.

¿Qué está haciendo la policía? La policía científica trabajaba en el lugar del hallazgo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

