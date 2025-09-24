En vivo

Sociedad

Salta: un camionero con 4,71 de alcohol en sangre casi provoca una tragedia

El conductor del colectivo dio aviso al 911, y en pocos minutos arribó personal de la Policía de Salta y de la Vial para intervenir en la situación.

24/09/2025 | 17:00

FOTO: Salta: un camionero con 4,71 de alcohol en sangre casi provoca una tragedia

Un camionero fue detenido este miércoles luego de dar 4,71 gramos de alcohol en sangre, el registro más alto detectado en la provincia y superior al récord nacional vigente.

El hecho ocurrió en la Ruta Provincial 5, a la altura del paraje La Estrella, donde el vehículo quedó atravesado en la calzada y estuvo a punto de provocar una tragedia.

Alrededor de las 8, un colectivo con casi todos los asientos ocupados se encontró con el camión bloqueando la ruta.

Gracias a la rápida maniobra del chofer, el ómnibus logró esquivar el obstáculo y evitar un choque frontal que pudo haber tenido consecuencias fatales.

El conductor del colectivo dio aviso al Sistema de Emergencias 911, y en pocos minutos arribó personal de la Policía de Salta y de la Vial para intervenir en la situación.

Los agentes realizaron los controles de rigor a ambos choferes y el conductor del ómnibus dio negativo, mientras que el camionero arrojó 4,71 gramos de alcohol en sangre, cifra que supera los 3,95 gramos que hasta ahora se registraban como máximo a nivel nacional.

Según el medio El Tribuno de Salta, confirmaron que el hombre, de nacionalidad argentina y con residencia en la provincia, se habría dormido al volante tras una ingesta desmedida de alcohol, quedando atravesado sobre la ruta.

Tras el escándalo, las autoridades secuestraron la licencia de conducir, retuvieron el vehículo y labraron las infracciones correspondientes. El camionero estaría vinculado a una empresa de transporte y podría perder su empleo a raíz del hecho.

[Fuente: Noticias Argentinas]

