Inhabilitaron por 4 años al conductor que chocó en el centro con 1,95 de alcohol

La Municipalidad de Rosario sancionó con cuatro años de inhabilitación para conducir y una multa millonaria a un automovilista que, bajo los efectos del alcohol, protagonizó un siniestro vial en pleno microcentro. El hecho ocurrió el sábado pasado en calle Rioja, donde el conductor embistió a dos autos estacionados y, tras intentar escapar, fue interceptado por un patrullero en la esquina de Rioja y Sarmiento.

El test de alcoholemia practicado por agentes de Tránsito arrojó un resultado de 1,95 gramos de alcohol en sangre, cifra muy por encima del límite, en una ciudad donde rige la tolerancia cero al alcohol al volante. Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque los daños materiales y la maniobra evasiva del conductor reflejaron la peligrosidad del accionar.

El Tribunal de Faltas dispuso, además de la inhabilitación, sanciones accesorias contempladas en la normativa vigente. El vehículo quedó caucionado y se ordenó la realización de un curso obligatorio de concientización en seguridad vial, con el objetivo de remarcar la gravedad de este tipo de conductas.

“El juzgado interviniente definió una condena de cuatro años de inhabilitación, más un taller de concientización y una sanción pecuniaria que supera el millón y medio de pesos. Dentro de la escala prevista para alcoholemia, estamos en el grado cuarto, el más severo, donde se supera el 1,5 gramos por litro”, explicó el Dr. Gastón Laville, administrador general del Tribunal de Faltas, quien subrayó que la decisión busca sentar un precedente en materia de seguridad vial.