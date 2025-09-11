En vivo

Sociedad

Salta: detuvieron a un entrenador y su cliente por pedirle fotos sexuales a una adolescente

La madre de la menor de 15 años denunció que los implicados contactaron a su hija a través de Instagram.

11/09/2025 | 18:02

FOTO: Salta: detuvieron a un entrenador y su cliente por pedirle fotos sexuales a una adolescente

Un entrenador y el cliente de un gimnasio fueron detenidos en la provincia de Salta por contactarse a través de las redes sociales con una adolescente de 15 años a quien le pedían fotos y videos de contenido sexual.

La madre de la víctima radicó la denuncia al descubrir que su hija conversaba con ambos implicados mediante Instagram, donde además de intercambiar mensajes, había imágenes y filmaciones de índole sexual.

En este contexto, la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, solicitó ante la Justicia una orden de allanamiento a fin de detener a los sospechosos y la incautación de material digital.

Efectivos de la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta realizaron el procedimiento y concretaron las capturas, al tiempo que secuestraron celulares y elementos de relevancia para la investigación.

Con los aprehendidos a disposición, la funcionaria judicial informó que en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia imputativa por el delito de grooming.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un entrenador y un cliente de un gimnasio fueron detenidos por grooming a una menor.

¿Quiénes están involucrados? Los implicados son un entrenador y un cliente no identificado.

¿Cuándo ocurrió? La denuncia se radicó recientemente, sin especificar la fecha exacta.

¿Dónde tuvo lugar? En la provincia de Salta, Argentina.

¿Cómo se dio la detención? La fiscal pidió una orden de allanamiento que fue ejecutada por la Policía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

