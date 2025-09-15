FOTO: Salta: atropelló a un playero de una estación de servicio y descubrieron que tenía dinero de origen ilegal

Un joven de 29 años fue detenido acusado de atropellar a un playero de una estación de servicio en la provincia de Salta y, tras su arresto, descubrir que tenía dinero de origen ilegal.

En el marco del Plan Güemes, con el objetivo de combatir el delito en la frontera norte de la provincia de Salta, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a un sujeto acusado de atropellar y arrastrar a un hombre sobre el capot de su auto.

El procedimiento tuvo lugar en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, cuando efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de dicha localidad realizaban un control vehicular sobre la Ruta Nacional Nº50, frente a una estación de servicio.

En medio del operativo advirtieron que un individuo llevaba en el capot de su vehículo a un playero de la estación mencionada, por lo que iniciaron una persecución hasta lograr detener su marcha a 200 metros del lugar, sobre la calle Máximo Nougués.

De inmediato, se auxilió a la víctima, quien fue trasladada en ambulancia al Hospital San Vicente de Paul, donde le diagnosticaron politraumatismos.

Mientras eso ocurría, el conductor del rodado fue detenido y, al efectuar la requisa del rodado, los efectivos encontraron un total de $121.700, presuntamente de origen ilegal.

De este modo, se dio intervención a la Fiscalía Federal Nº2, que dispuso la detención del conductor y el secuestro del dinero apócrifo y del vehículo.

Se supo que el sujeto ya poseía varias condenas por delitos anteriores, tales como robo calificado y portación ilegal de arma de fuego, entre otros.

El detenido, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del Juzgado de Garantías Nº2 de San Ramón de la Nueva Orán, por los delitos de falsificación de moneda y lesiones.