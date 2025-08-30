Rosario y Sauce Viejo, con el mayor crecimiento aéreo del país en vacaciones

Durante las vacaciones de invierno, Santa Fe se consolidó como la provincia con mayor crecimiento en su sistema aeroportuario. De acuerdo con cifras oficiales, el Aeropuerto Internacional de Rosario registró un incremento del 88 % en pasajeros respecto a julio de 2024, encabezando el ranking de las terminales internacionales por encima de Córdoba, Bariloche y Salta. A su vez, Sauce Viejo se ubicó primero entre los aeropuertos domésticos del país, con un 37 % de aumento en el flujo de viajeros en relación al mismo período del año pasado.

Según la información difundida por el Gobierno santafesino, más de 4,4 millones de personas volaron durante julio en Argentina, lo que marcó un nuevo récord histórico. Solo en la segunda quincena se contabilizaron 2,3 millones de pasajeros. Dentro de ese esquema, más de 232.000 viajaron al exterior sin pasar por Buenos Aires, un 50 % más que en 2024.

Entre las rutas que más crecieron se destacan Bariloche–San Pablo (+94 %), Rosario–Panamá (+58 %), Córdoba–Panamá (+31 %) y Mendoza–Santiago de Chile (+19 %), lo que refleja una mayor participación de los aeropuertos del interior y un avance en la conectividad federal.

Desde el Gobierno provincial destacaron que los resultados se vinculan al fortalecimiento de la infraestructura y la planificación aérea. “Este crecimiento es el resultado de un esfuerzo continuo por mejorar la infraestructura aeroportuaria y generar un esquema que promueva el desarrollo económico y turístico de la región”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Puccini subrayó también el posicionamiento de Rosario como el quinto destino más visitado del interior del país, según datos del Indec, y lo vinculó a la organización de grandes eventos deportivos y empresariales. “Hoy, con el Santa Fe Business Forum, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento y los Suramericanos, estamos reposicionando a Rosario como sede de congresos, visitas y turismo de calidad”, afirmó.