Sociedad

Rosario y Sauce Viejo, con el mayor crecimiento aéreo del país en vacaciones

Los aeropuertos de Santa Fe encabezaron los mayores incrementos interanuales de pasajeros en julio. Rosario creció 88 % entre las terminales internacionales y Sauce Viejo un 37 % entre las domésticas, según datos del Gobierno provincial.

30/08/2025 | 09:16Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Los aeropuertos de Santa Fe encabezaron los mayores incrementos interanuales

Durante las vacaciones de invierno, Santa Fe se consolidó como la provincia con mayor crecimiento en su sistema aeroportuario. De acuerdo con cifras oficiales, el Aeropuerto Internacional de Rosario registró un incremento del 88 % en pasajeros respecto a julio de 2024, encabezando el ranking de las terminales internacionales por encima de Córdoba, Bariloche y Salta. A su vez, Sauce Viejo se ubicó primero entre los aeropuertos domésticos del país, con un 37 % de aumento en el flujo de viajeros en relación al mismo período del año pasado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según la información difundida por el Gobierno santafesino, más de 4,4 millones de personas volaron durante julio en Argentina, lo que marcó un nuevo récord histórico. Solo en la segunda quincena se contabilizaron 2,3 millones de pasajeros. Dentro de ese esquema, más de 232.000 viajaron al exterior sin pasar por Buenos Aires, un 50 % más que en 2024.

Entre las rutas que más crecieron se destacan Bariloche–San Pablo (+94 %), Rosario–Panamá (+58 %), Córdoba–Panamá (+31 %) y Mendoza–Santiago de Chile (+19 %), lo que refleja una mayor participación de los aeropuertos del interior y un avance en la conectividad federal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde el Gobierno provincial destacaron que los resultados se vinculan al fortalecimiento de la infraestructura y la planificación aérea. “Este crecimiento es el resultado de un esfuerzo continuo por mejorar la infraestructura aeroportuaria y generar un esquema que promueva el desarrollo económico y turístico de la región”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Puccini subrayó también el posicionamiento de Rosario como el quinto destino más visitado del interior del país, según datos del Indec, y lo vinculó a la organización de grandes eventos deportivos y empresariales. “Hoy, con el Santa Fe Business Forum, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento y los Suramericanos, estamos reposicionando a Rosario como sede de congresos, visitas y turismo de calidad”, afirmó.

Lectura rápida

¿Qué provincia tuvo el mayor crecimiento en su sistema aeroportuario?
Santa Fe tuvo el mayor crecimiento en su sistema aeroportuario durante las vacaciones de invierno.

¿Cuál fue el incremento en pasajeros del Aeropuerto Internacional de Rosario?
El Aeropuerto Internacional de Rosario registró un incremento del 88 % en pasajeros respecto a julio de 2024.

¿Cuántas personas volaron en Argentina durante julio?
Más de 4,4 millones de personas volaron en Argentina durante julio, marcando un nuevo récord histórico.

¿Quién es el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe?
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe es Gustavo Puccini.

¿Qué eventos están ayudando a reposicionar a Rosario?
El Santa Fe Business Forum, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento y los Suramericanos están ayudando a reposicionar a Rosario como sede de congresos y turismo de calidad.

