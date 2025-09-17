Relanzan en Córdoba una nueva campaña de atención de Hepatitis C

Esta semana comenzó en Córdoba la nueva campaña de atención gratuita de la Hepatitis C para todas las personas que saben que padecen la enfermedad y, por distintos motivos, nunca comenzaron el tratamiento o no lo finalizaron.

Bajo el lema #ni1metrodeventaja, la Asociación Buena Vida se propone frenar el avance del virus, no darle ni un metro de ventaja.

"No hay tiempo que perder y lo peor que puede hacer un paciente es dejarse estar y no priorizar su salud", sostuvo Rubén Cantelmi, paciente curado de Hepatitis C y presidente de Buena Vida, que lidera esta iniciativa.

En su última campaña, más del 20% de personas que se presentaron en la convocatoria 2024, tenían Hepatitis C y ya están superando la enfermedad. Este porcentaje se registró solo sobre 350 consultas llegadas durante el mes de noviembre en Córdoba.

Considerada una enfermedad silenciosa, la Hepatitis C puede afectar a cualquier persona que pudo haber estado expuesta al virus, sin saberlo. Puede ocurrir al entrar en contacto con sangre contaminada durante cirugías, hemodiálisis, tratamientos odontológicos y estéticos, realización de tatuajes o piercing que no tuvieron las medidas de esterilización adecuadas; o compartiendo elementos cortopunzantes de cualquier tipo.

Por ese motivo es clave que todas las personas mayores de 18 años se testeen al menos una vez en la vida, ya que se estima que entre 6 y 7 de cada 10 personas con Hepatitis C aún desconocen que tienen el virus. El test es sencillo y puede solicitarse en una consulta médica habitual.

La jefa del Servicio de Clínica Médica del Hospital San Roque de Córdoba, Silvia Mengarelli, médica hepatóloga y gastroenteróloga, instó a los cordobeses a testearse. "Hoy existen tratamientos cortos, seguros y muy efectivos para curar el virus lo que permite disminuir la posibilidad de desarrollar cirrosis hepática y sus complicaciones, como cáncer de hígado", explicó.

En la actualidad, la Hepatitis C se cura en pocas semanas, prácticamente sin efectos adversos relevantes y con cobertura del 100% por parte de obras sociales, prepagas y el Estado, pero muchos pacientes aún permanecen sin atenderse debido a falsas creencias, desinformación o desánimo.

Para mayor información, comunicarse con Buena Vida en forma gratuita al 0800-220-0288 o contactarlos en sus redes sociales: Instagram y Facebook.

Una enfermedad silenciosa

Los llamados a recibir atención se realizan todos los años porque esta enfermedad no da síntomas durante años y puede avanzar sin ser detectada hasta generar cirrosis, cáncer de hígado, falla hepática o la necesidad de un trasplante.

"Muchas personas recibieron el diagnóstico años -o décadas- atrás, pero no han vuelto al médico porque piensan que no hay cura, que los tratamientos son costosos o que tendrán efectos adversos complejos, algo muy alejado de la realidad. Es fundamental dejar atrás esos mitos: hoy los pacientes pueden curarse en 8 a 12 semanas. Nuestra misión es acompañarlos para que accedan rápidamente a la atención que necesitan", explicó la Dra. Jesica Tomatis, médica hepatóloga de Río Cuarto.

La campaña #ni1metrodeventaja se enmarca dentro de la estrategia internacional de microeliminación, que apunta a diseñar acciones específicas para poblaciones concretas, como los pacientes ya diagnosticados.

"El tiempo es clave: cuanto antes se actúe, a través de determinaciones de pruebas de laboratorio, antes se detectará y podrá realizarse el tratamiento adecuado. Estas acciones nos permitirán proteger y llegar a la curabilidad de nuestra gente, logrando erradicar el virus, evitar el daño hepático y proteger y preservar a los pacientes de la enfermedad del hígado y sus complicaciones graves", concluyó Mengarelli.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado estrategias para abordar los cinco virus de las Hepatitis (A, B, C, D y E), para erradicarlos y tratar de evitar el desarrollo de formas crónicas, como lo son virus B y C. El virus de la Hepatitis C representa una gran carga en la salud pública mundial y Argentina no está exenta de ello.

