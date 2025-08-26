FOTO: Reconoció haber matado a un joven por una disputa narco y fue condenado a 20 años de prisión en Mendoza

Un joven fue condenado a 20 años de prisión luego de reconocer que en diciembre de 2022 asesinó a Pablo Damián Cataldo por una disputa narco en la provincia de Mendoza. El acusado logró evitar la condenada por parte de un jurado popular.

El Ministerio Público Fiscal de la provincia dio a conocer las novedades respecto a la investigación que llevó a cabo la fiscal Andrea Lazo en relación al homicidio de Cataldo, de 23 años, quien fue asesinado por Alexis Alcaraz Sosa en Luján de Cuyo.

En noviembre de 2024 se llevó a cabo un juicio por jurado a fin de determinar si Sosa fue el autor del crimen del joven y en esa misma oportunidad se lo juzgó también por otros delitos como abuso de armas y coacciones agravadas.

El escrito al que accedió la agencia Noticias Argentinas destaca que en aquella ocasión el jurado debía decidir si, de acuerdo a las pruebas que la Fiscalía presentó, Alcaraz Sosa era culpable o no de los hechos por los que se lo acusaba.

Sin embargo, el 30 de noviembre de ese año, el jurado popular, compuesto por seis hombres y seis mujeres, le informaron al juez técnico, Mauro Perassi, que “no habían llegado a una conclusión unánime”.

En esta ocasión, los integrantes sí lo encontraron responsable de los otros delitos, por lo que se lo condenó a 12 años de cárcel.

Frente a este escenario, el juez tuvo que declarar el jurado estanco al no arribar a un veredicto unánime. Aun así, convencidos de la cantidad de prueba que se reunió durante la investigación, el MPF decidió continuar con la acusación por el crimen.

“Esta decisión fue rechazada por la defensa de Alcaraz, quienes presentaron un recurso de casación, resolviendo la Suprema Corte de Justicia de Mendoza el 19 de agosto de 2025 que fue rechazado formalmente”, describieron.

De esta manera, y encontrándose fijada la fecha para llevar a cabo un nuevo juicio con jurado popular, el acusado cambió de estrategia y aceptó ir a un debate abreviado.

Fue allí donde, frente al Tribunal Penal N°1, reconoció haber sido el autor del homicidio en cuestión, por lo que fue condenado a la pena de 20 años de prisión efectiva.

Dicha sentencia fue unificada con la condena previa que recibió a fines de 2024 por tiroteos y amenazas.

Caso

El crimen de Cataldo sucedió el 14 de diciembre de 2022 en el barrio Vertientes del Pedemonte, momento en el que la víctima atendía un kiosco.

En medio de la noche, fue sorprendido por Sosa, comenzó una discusión y allí el condenado le disparo en el pecho y el brazo, provocándole su muerte.

Según la investigación, el homicidio de Cataldo se enmarcó en un contexto de vieja data por una guerra narco por el control de la zona.