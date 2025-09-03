En vivo

Siempre Juntos

Agustina Vivanco

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Recapturaron a todos los presos que se fugaron de una comisaría en Rosario

El acusado viajaba en taxi cuando fue interceptado.

03/09/2025 | 08:43Redacción Cadena 3

FOTO: Recapturaron a todos los presos que se fugaron de una comisaría en Rosario

Los cuatro presos que se habían fugado de la Comisaría 21° en la ciudad de Rosario fueron recapturados tras amplios operativos. El último de los fugados fue interceptado cuando viajaba en taxi.

Ignacio Elías Ruiz fue detenido en la noche del martes cuando fue detectado dentro de un taxi cuando viajaba hacia el sur de la ciudad santafesina. Según detallaron las autoridades, personal de la Central de Emergencias dio aviso a efectivos del Comando Radioeléctrico para lograr la captura del joven.

El operativo sucedió en el bulevar Oroño y Uriburu cuando los uniformados detuvieron la marcha del vehículo y ordenaron que el pasajero se baje para su identificación. Fue allí donde se constató que se trataba de uno de los evadidos.

De este modo, los cuatro detenidos que se habían fugado ya fueron recapturados y ahora avanza la causa donde todos quedarán acusados de la violenta evasión.

Previamente, el tercer preso, que es sobrino del jugador Miguel Torrén, fue localizado en la zona sudoeste de Rosario, lo que permitió su captura.

La fuga tuvo lugar en la noche del lunes cuando el detenido Claudio Gabriel G., junto a otros acusados, lograron salir al patio de la comisaría y de allí subirse a los techos, informó el medio La Capital.

Dicho acusado fue rápidamente reducido en el lugar, mientras que los efectivos de guardia efectuaron disparos con escopetas de aire comprimido para evitar que la situación se salga de control con los otros detenidos.

En las inmediaciones, Leandro Acuña y Javier Batalla fueron detenidos tras un megaoperativo cerrojo. Acerca de los dos restantes, fueron arrestados horas más tarde.

Lectura rápida

¿Cuántos presos se fugaron? Cuatro presos se habían fugado de la Comisaría 21° en Rosario.

¿Quién fue el último recapturado? El último recapturado fue Ignacio Elías Ruiz.

¿Dónde fue la captura? La captura se realizó en el bulevar Oroño y Uriburu.

¿Cómo se produjo la fuga? Los presos lograron salir al patio de la comisaría y subirse a los techos.

¿Quién informó sobre el incidente? El medio La Capital informó sobre los detalles de la fuga.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho