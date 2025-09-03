FOTO: Recapturaron a todos los presos que se fugaron de una comisaría en Rosario

Los cuatro presos que se habían fugado de la Comisaría 21° en la ciudad de Rosario fueron recapturados tras amplios operativos. El último de los fugados fue interceptado cuando viajaba en taxi.

Ignacio Elías Ruiz fue detenido en la noche del martes cuando fue detectado dentro de un taxi cuando viajaba hacia el sur de la ciudad santafesina. Según detallaron las autoridades, personal de la Central de Emergencias dio aviso a efectivos del Comando Radioeléctrico para lograr la captura del joven.

El operativo sucedió en el bulevar Oroño y Uriburu cuando los uniformados detuvieron la marcha del vehículo y ordenaron que el pasajero se baje para su identificación. Fue allí donde se constató que se trataba de uno de los evadidos.

De este modo, los cuatro detenidos que se habían fugado ya fueron recapturados y ahora avanza la causa donde todos quedarán acusados de la violenta evasión.

Previamente, el tercer preso, que es sobrino del jugador Miguel Torrén, fue localizado en la zona sudoeste de Rosario, lo que permitió su captura.

La fuga tuvo lugar en la noche del lunes cuando el detenido Claudio Gabriel G., junto a otros acusados, lograron salir al patio de la comisaría y de allí subirse a los techos, informó el medio La Capital.

Dicho acusado fue rápidamente reducido en el lugar, mientras que los efectivos de guardia efectuaron disparos con escopetas de aire comprimido para evitar que la situación se salga de control con los otros detenidos.

En las inmediaciones, Leandro Acuña y Javier Batalla fueron detenidos tras un megaoperativo cerrojo. Acerca de los dos restantes, fueron arrestados horas más tarde.