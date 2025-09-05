FOTO: Procesaron en Corrientes a trece personas vinculadas al Tren de Aragua

Once ciudadanos venezolanos, una colombiana y un argentino, todos vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, fueron procesados con prisión preventiva por los delitos de financiamiento de actividades terroristas y lavado de activos.

Así lo dispuso el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, al avalar la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre los integrantes de esa organización transnacional instalados en Argentina desde 2019.

El principal acusado es Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de la denominada “Banda del Yiyi”, quien espera ser extraditado a Venezuela, tras ser detenido por Interpol en 2023 en una ruta correntina. Actualmente, está detenido bajo el régimen de presos de “alto riesgo” en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.

Boscán Bracho fue procesado con prisión preventiva por tres delitos: miembro de la organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lo mismo resolvió el juez con otros cinco acusados.

Por los mismos tres delitos, pero manteniendo la prisión domiciliaria que se dispuso sobre ellas, se procesó a tres mujeres. En tanto, por solo dos de los delitos -organización criminal y lavado de activos-, quedaron procesadas otras dos mujeres.

Los trece imputados habían sido arrestado meses atrás en diversos procedimientos que se habían realizado en esta provincia, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

En su resolución, el juez Gustavo Fresnada sostuvo que “en el caso concreto, se observa que las personas investigadas pertenecen a una organización criminal transnacional estructurada, con una clara división de roles, capacidad operativa sostenida y un sistema económico subrepticio de disimulación y circulación de fondos, que funciona de forma estable en territorio argentino, liderada por el imputado Boscán Bracho”.

La investigación reveló que la organización, vinculada al Tren de Aragua, operaba en Argentina desde la llegada de “Yiyi” en 2019, utilizando identidades falsas, sistemas informales de transferencia de dinero y estructuras familiares para ocultar fondos ilícitos.

Los fiscales identificaron dos células principales, una liderada por un primo y la otra por la pareja de Boscán Bracho, quienes mantenían contacto directo con “Yiyi”, incluso tras su detención.

La pesquisa descubrió que el grupo adquirió campos, varias propiedades -algunas de ellas en countries-, y hasta locales comerciales como un centro de estética en la ciudad de La Plata.

También detectaron un patrón consistente en el envío sistemático de transferencias entre miembros del grupo familiar, sin justificación económica lícita.

EL TREN DE ARAGUA

Se trata de una banda criminal transnacional que se originó en una prisión, en Venezuela, y lentamente se abrió camino hacia el sur y el norte del continente en los últimos años, hasta llegar a Estados Unidos.

Si bien la Fiscalía General de Venezuela afirmó a principios de este año haber desmantelado la organización, no reportó la detención de Héctor “el Niño” Guerrero, considerado el líder de la agrupación, y cuyo paradero aún se desconoce.