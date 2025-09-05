Procesaron al principal acusado por el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora

FOTO: Atacan a piedrazos a Milei durante una caravana de campaña para las elecciones en Buenos Aires

El juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó a Thiago Florentín, el único detenido por los incidentes ocurridos durante la caravana de Javier Milei en esa localidad del sur del conurbano bonaerense, el pasado 27 de agosto.

Florentín, un joven de 22 años que residía en Alejandro Korn, fue visto por la Policía con una piedra en la mano durante el momento de mayor tensión. Aunque recuperó la libertad tras prestar declaración indagatoria, quedó imputado por los delitos de atentado contra la autoridad e instigación a la violencia colectiva. El juez le impuso un embargo de un millón de pesos.

Según fuentes judiciales, no se logró probar que Florentín arrojara la piedra que impactó en la caravana presidencial, como había afirmado el Gobierno tras el episodio. Tampoco se acreditó que existiera un ataque planificado; todo indicaba que la reacción fue espontánea. Durante su declaración, Florentín negó haber lanzado piedras y explicó que asistió al lugar en el marco de una protesta convocada por una organización social. A cambio de su presencia, recibió un bolsón de comida.

El joven era militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar, agrupación que publicó un comunicado al día siguiente exigiendo su liberación. En el comunicado señalaron: "En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada (a Milei), nuestro compañero Thiago Florentín fue detenido". La agrupación cerró con la consigna: "¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya! A donde vayan los iremos a buscar".

El incidente generó una fuerte reacción del oficialismo. Javier Milei debió ser evacuado de urgencia junto a su hermana Karina y el candidato José Luis Espert, luego de que la camioneta en la que se desplazaban fuera atacada con piedras antes de llegar a la plaza Grigera, en el centro de Lomas de Zamora.

Poco después, el vocero presidencial, Manuel Adorni, acusó al kirchnerismo del ataque. En su cuenta de X, escribió: "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro, y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también apuntó contra la oposición y afirmó: "El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos".

Por ahora, la Justicia continúa revisando las cámaras de seguridad y otros registros del lugar para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y si hubo más personas involucradas.