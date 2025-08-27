FOTO: "Kirchnerismo Nunca Más": las repercusiones de los piedrazos en el acto de Milei

Un acto de campaña del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora derivó en un episodio de violencia que terminó con el presidente, Karina Milei y José Luis Espert siendo evacuados.

Durante el evento, un grupo de militantes opositores atacó con piedras la caravana. Según fuentes policiales, los incidentes dejaron al menos un herido y dos personas detenidas.

El ataque generó una ola de reacciones en el arco político. El vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó contra el kirchnerismo a través de un tuit: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”.

En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, condenó el hecho en redes sociales: “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”.

El propio Milei se pronunció en X, refiriéndose al episodio con tono desafiante: “En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!”.

El incidente reavivó la polarización política y las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, en un contexto de creciente tensión de cara a las próximas elecciones. Mientras el gobierno denuncia un intento deliberado de desestabilización, sectores opositores aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos.

Una vez más, la vieja política mostró su cara: militantes kirchneristas atacaron con piedras la caravana del Presidente @JMilei.



Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más. pic.twitter.com/7gb7hl816Z — Luis Petri (@luispetri) August 27, 2025

