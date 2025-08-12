FOTO: Prisión preventiva a un policía de Santa Fe por tentativa de femicidio de su pareja

Un policía de Santa Fe fue imputado con prisión preventiva acusado de tentativa de femicidio de su pareja y por haberle disparado a compañeros de la fuerza de seguridad para evitar ser detenido.

El efectivo, identificado como C.O.M., de 53 años, fue imputado por ser autor de una tentativa de femicidio calificado, también por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por usar su arma reglamentaria.

Se le atribuyó además la autoría de atentado y resistencia a la autoridad, ambos delitos calificados.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sebastián Szeifert, en una audiencia que se realizó en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal Roberto Olcese está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad.

En la audiencia, Olcese valoró que “se consideró acreditadas la materialidad del hecho y la calificación penal, así como los peligros de fuga y de entorpecimiento probatorio que ameritaban la prisión preventiva”.

Se supo también que el sujeto se encuentra internado en el hospital José María Cullen, donde recibe atención médica en función de su cuadro psicológico.

Caso

El intento de femicidio sucedió el 1 de agosto cuando el imputado “trató de matar a su pareja en una casa del barrio Nueva Esperanza en la que convivían con otros integrantes de la familia”.

“Con una pistola calibre 9 milímetros que tenía como arma reglamentaria, el policía disparó tres proyectiles que impactaron en el cuerpo de la mujer y le provocaron graves heridas”, especificó el fiscal, quien destacó que “no pudo concretar el objetivo de quitarle la vida porque las hijas de la pareja se interpusieron para resguardar a su madre”.

Los vecinos que escucharon los disparos dieron aviso a la Policía, que de manera inmediata acudió al domicilio: “Al advertir la presencia de los miembros de la fuerza de seguridad, el imputado disparó con su arma reglamentaria hacia ellos, quienes repelieron los proyectiles con escudos balísticos”.

Sin embargo, los agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) lograron detener al agresor.

Se supo que la víctima sufría desde hace tiempo diversos escenarios de violencia.