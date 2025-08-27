Prisión perpetua para ladrón que asesinó al hermano de una locutora rosarina

En una audiencia desarrollada en la sala 8 del Centro de Justicia Penal de Rosario, el Tribunal de Primera Instancia compuesto por los jueces Gonzalo López Quintana, Rafael Coria y Mariano Aliau, dictó sentencia condenatoria contra Gustavo Q., de 28 años, imponiéndole la pena de prisión perpetua por su participación en dos hechos delictivos de extrema gravedad cometidos en Rosario y Granadero Baigorria.

El fallo lo halló culpable de los delitos de robo calificado en grado de tentativa en calidad de coautor, y homicidio criminis causa agravado por la participación de un menor de edad, en calidad de autor.

Según lo expuesto durante el juicio oral por la fiscal Mariangeles Lagar, el primero de los hechos tuvo lugar el 15 de agosto de 2016, alrededor de las 7 de la mañana, en la intersección de las calles Regimiento 11 y Laprida, en la ciudad de Rosario.

En esa ocasión, Gustavo Q., acompañado por un menor de edad y a bordo de una motocicleta, abordaron a una mujer con un arma blanca, amenazándola e intentando sustraerle su bolso, el cual contenía documentación, un teléfono celular y objetos personales.

Tras el ataque, los implicados intentaron huir a gran velocidad en una moto de 125 cc, pero fueron perseguidos y detenidos por personal del Comando Radioeléctrico. Aunque lograron tomar el bolso, el robo no se concretó en su totalidad por circunstancias ajenas a su voluntad.

El segundo y más grave de los hechos ocurrió el 11 de abril de 2022 a las 18:20 horas, en calle Alvear al 300, en Granadero Baigorria. De acuerdo con la fiscal María de los Ángeles Granato, Gustavo Q. se presentó junto a una menor de edad en el domicilio de Carlos Antonio Reyes, un hombre de 76 años (hermano de la locutora y concejala rosarina María Fernanda Rey) con quien mantenía una relación de confianza.

Una vez dentro del inmueble, el acusado tomó un arma blanca y atacó brutalmente al anciano, propinándole múltiples heridas punzocortantes, una de ellas fatal en el cuello, que le provocó un shock hipovolémico y posteriormente la muerte.

El móvil del crimen fue el robo: tras el asesinato, los agresores se llevaron un teléfono celular y un televisor de 32 pulgadas antes de huir del lugar.

Tras evaluar las pruebas presentadas, el tribunal consideró acreditados los hechos y la responsabilidad penal del acusado, imponiéndole la pena máxima prevista en el Código Penal. La figura de homicidio criminis causa, que implica matar para facilitar u ocultar otro delito —en este caso, el robo—, conlleva una sanción de prisión perpetua, que fue efectivamente dictada.