Policía cordobés a juicio acusado de sacarle un ojo a una chica con un balazo

Por Juan Federico

"El accionar de Vergaras Figueroa encuadra en un típico caso de violencia institucional ya que, como se demostró, efectuó disparos con un arma menos letal desde la vía pública directamente hacia una mujer adolescente, quien ni siquiera estaba siendo perseguida por la fuerza pública, que se encontraba en su domicilio, guarecida detrás de una puerta".

De esta manera, el fiscal Andrés Godoy completó la elevación a juicio de la causa contra el policía cordobés Fabricio Vergaras Figueroa, acusado de los delitos lesiones graves agravadas por abuso funcional por parte de un miembro de una fuerza policial y falsedad ideológica.

En síntesis: a Vergara Figueroa se lo acusa de haberle sacado un ojo a una adolescente de 17 años, a la que le disparó desde corta distancia con una arma "no letal" Byrna el pasado 8 de junio en barrio Zepa B, de la zona noroeste de la ciudad de Córdoba.

Todo ocurrió en medio de un operativo policial donde un grupo de uniformados acusaron a unos jóvenes de intentar impedir un procedimiento en el ingreso a ese barrio. Ante esto, se generó una breve persecución, hasta que uno de los apuntados ingresó en una casa de ese barrio.

Se trataba del hermano de la joven agredida, que era ajena a todo. Fue entonces que Vergara Figueroa le disparó a la jovencita con una de las denominadas "armas no letales" con que cuenta la Policía. El proyectil le provocó la pérdida de su ojo izquierdo.

Al momento de analizar la prueba recolectada, el fiscal Godoy no anduvo con rodeos.

"No todo padecimiento inflingido por un miembro de las fuerzas de seguridad a un ciudadano constituye un caso de violencia institucional, ya que muchas veces ese resultado disvalioso se produce cuando aquellos deben emplear la fuerza pública como último recurso para resguardar el orden público, el ejercicio de los derechos y para asegurar la convivencia", remarcó.

A, a renglón seguido, completó la acusación: "No obstante, en el caso bajo análisis el imputado Vergaras Figueroa actuó deliberadamente en contra del Protocolo de Actuación Policial para el uso Legal y Racional de la Fuerza en la Provincia de Córdoba, el cual contiene reglas obligatorias y estandarizadas que el personal de la Policía de Córdoba debe cumplir para desarrollar sus funciones".

En ese sentido, el fiscal subrayó que el "protocolo contiene una serie de principios que regulan el uso de la fuerza, entre ellos el de 'Último Recurso', es decir cuando no exista otro medio menos lesivo apto para lograr el objetivo. Pero, además, el inc. e del artículo 8 titulado 'Uso prohibido de la fuerza', prohíbe efectuar disparos hacia un objetivo que no se encuentre lo suficientemente definido a través de ventanas, puertas, paredes u otros obstáculos".

"Al respecto -remarcó el fiscal Godoy-, recuérdese que el imputado Vergaras Figueroa le disparó a la adolescente mientras ella se encontraba resguardada detrás de una puerta. Finalmente, no podemos soslayar que en el manual de uso de las escopetas Byrna Mission Four con munición Pepper, de lectura obligatoria para todos los usuarios de ese tipo de armamento, consta que no se puede ni se debe apuntar a la cabeza, cuello y la garganta".

"Por todo lo expuesto, estimo que estamos frente a un claro caso de violencia institucional de un miembro de la fuerza de seguridad en perjuicio de una ciudadana menor de edad que no puede ni debe tolerarse", completó el funcionario judicial.

En la acusación se sostiene, además, que luego de agredir a la adolescente, el policía mintió al completar el formulario obligatorio que deben presentar cada vez que utilizan algún tipo de armamento. Indicó que se había tratado de un disparo "indirecto" y puso la opción "No" cuando debió responder si había lesionados civiles y si había daños materiales (en la vivienda quedaron huellas palpables de los disparos policiales).

Representado por el abogado Juan Pablo Rubio, Vergaras Figueroa se limitó a "lamentar" la pérdida del ojo que sufrió la adolescente, además de aducir que cuando cargó el formulario oficial él no estaba al tanto de la gravedad de la lesión.

