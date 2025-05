Polémico alegato: al pedir condenas, el fiscal resaltó al exministro

FOTO: Exministro Cardozo: "No tengo dudas, a los bebés del Neonatal los atacaron"

Por Juan Federico

Tras dos jornadas, el miércoles al mediodía los fiscales de Cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini terminaron la apertura de los alegatos en el inédito juicio por la muerte de los bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba.

Tal como habían adelantado prácticamente en el comienzo mismo del juicio, en los primeros días de enero de este año, Ruiz Moreno y Balestrini no se apartaron de la acusación original y pidieron condenas para los 11 acusados.

Hicieron hincapié, sobre todo, en la presunta responsabilidad de la enfermera Brenda Agüero, a la que acusaron por la supuesta autoría de los 13 ataques (cinco bebés murieron y otros ocho sobrevivieron).

De esta manera, los fiscales se apartaron del criterio de los peritos externos que fueron convocados de manera especial, Néstor Vain, Julio Trentadue y Luis Alberto Ferrari, quienes en el peritaje interdisciplinario que realizaron junto al equipo del Poder Judicial de Córdoba recalcaron que sólo en cinco casos (dos muertes -las únicas con autopsias- y tres heridos que sobrevivieron) se podía hablar con certeza de "ataques intencionales".

En el resto, plantearon dudas, sobre todo por la falta de autopsias, una de los principales reproches que se les hace hoy a los funcionarios encargados del Neonatal.

Fue en ese sentido que el cierre del alegato del fiscal Ruiz Moreno generó indignación entre las madres y los padres de los bebés atacados.

No sólo porque únicamente pidió penas de cárcel efectiva a tres de los 10 funcionarios imputados, sino por lo que fue agregando mientras miraba al jurado popular.

Primero, Ruiz Moreno valoró: "Con el doctor Cardozo a la cabeza, se trata de gente con una fuerte vocación de servicio, los sueldos que cobran no tienen que ser la motivación que los lleven a trabajar en los horarios y con el compromiso que lo hacen, con la capacitación que tienen. Es sin dudas, para mí, la vocación de servicio que tienen. A eso no lo puedo desconocer al momento de valorar las condiciones personales, porque eso tiene mucha relevancia para la mensuración de la pena. Y porque es necesario decirlo en tiempos en los que la salud pública, que nunca fue bien cuidada, pero en estos tiempos de recortes en particular está sufriendo situaciones absolutamente críticas y funciona con el hombro que les ponen".

Pero esto no fue todo. Al momento de solicitar tres años de condena condicional (no va a la cárcel) contra el exministro Cardozo, al que acusó de "encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público", Ruiz Moreno volvió a valorar al funcionario político.

"Cardozo nos dio una lección de integridad cuando hizo su última declaración. Dijo que desconfiaba de todo y de todos. Y aseguró que no tenía el panorama claro y que hubo atentados intencionales a los bebés", recordó el fiscal. Y agregó, siempre en tono contemplativo: "No sólo sus hijos, sino toda la sociedad cordobesa, debe recordar al ministro Cardozo por su entrega en la pandemia. Todo esto justifica la no conveniencia de una pena efectiva que debe ser en modalidad de ejecución condicional".

Al finalizar los alegatos, las madres y los padres de los bebés se mostraron muy disconformes por las valoraciones que efectuó el fiscal Ruiz Moreno.

Vanesa Cáceres, cuyo hijo Francisco murió horas después de nacer en el Neonatal en marzo de 2022, dijo que a lo largo de este extenso juicio jamás se rompió el "pacto de silencio" entre los funcionarios.

"Nadie se salió del libreto. Hay un bloque que no permite que se sepa qué encubrieron o por qué no denunciaron a tiempo", señaló.

A nadie en el juicio le pasó inadvertido que tanto la enfermera Agüero, como el exministro Cardozo y la exdirectora Liliana Asís jamás aceptaron recibir preguntas. Sólo hablaron con los libretos preestablecidos con sus defensas, sin contestar nada.

Asís, además, soporta otro reproche. Cuando entregó su celular a la Justicia, se comprobó que había sido formateado.

"Nos fuimos con una sensación amarga. Esperábamos que la Justicia fuera más responsable", afirmó Vanesa.

La madre también criticó la actitud del fiscal Ruiz Moreno, quien, al cerrar su alegato, pidió al jurado popular que recordara a Cardozo como "el ministro de la pandemia", un comentario que Cáceres calificó como "un homenaje" fuera de lugar. "Estamos hablando de casos aberrantes y le hacen un reconocimiento a alguien que consideran culpable. Es aterrador como ciudadano ver este corporativismo en la justicia, la política y los hospitales", subrayó.

Tanto el ministerio de Salud como los directivos del hospital Neonatal soportan un fuerte reproche por no haber denunciado a la Justicia, a tiempo, los primeros casos. Se supone, ahora, que la presunta saga criminal se pudo haber detectado antes si avisaban a los investigadores sobre lo que podía estar sucediendo.

Tampoco nadie logró explicar en estos tres años por qué no quedaron registros de ninguna de todas estas situaciones en las cámaras de seguridad del Neonatal. ¿No funcionaban o acaso alguien borró aquellas imágenes que podrían haber sido esenciales para revelar las responsabilidades?

En el juicio, las madres denunciaron una sistemática violencia obstétrica dentro del Neonatal.

Y, al mismo tiempo, quedó en evidencia que al momento de la muerte de los bebés el descontrol de los ingresos en el hospital era más que llamativo: ni siquiera había uniformes regulares para cada uno de los integrantes del equipo de salud, sino que cada uno llevaba del color que quería.

Tras pedir la prisión perpetua contra la enfermera Agüero, Ruiz Moreno solicitó condenas efectivas de cuatro años de prisión contra la exdirectora del Neonatal, Asís, contra el vicedirector Alejandro Escudero Salama y contra la exjefa de neonatología, Marta Gómez Flores.

Para los funcionarios políticos del Ministerio de Salud, Cardozo, Pablo Carvajal (exsecretario de Salud) y Alejandro Gauto (exsecretario de Coordinación y Gestión Administrativa) solicitó que no fueran a la cárcel: tres años de condena en suspenso.

La misma pena pidió para la entonces coordinadora del comité de seguridad del paciente del Neonatal, Adriana Luisa Moralez, una de las médicas que más acusó a Agüero durante el juicio.

Por último, para la exjefa de Enfermería Blanca Alicia Ariza y para las médicas Claudia Ringelheim y María Alejandra Luján, solicitó una pena de un año en suspenso, que puede redimirse con una multa. Sobre todo para estas dos últimas, nunca quedó del todo claro durante el juicio por qué motivos concretos habían sido acusadas.