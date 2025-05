Neonatal: la mamá de un bebé muerto denunció un "pacto de silencio" en el juicio

El juicio por la causa del Hospital Materno Neonatal de Córdoba, que investiga la muerte intencional de cinco bebés y el daño a otros ocho en 2022, entró en su recta final con la presentación de los alegatos finales.

El fiscal Sergio Ruiz Moreno, acompañado por la fiscal Mercedes Balestrini, acusó formalmente a la enfermera Brenda Agüero como la responsable de los crímenes, solicitando la pena de prisión perpetua. Según el fiscal, "no hay dudas" de que los bebés murieron de manera intencional, calificando a Agüero como una "enfermera asesina".

El proceso, que comenzó en enero, también involucra a diez funcionarios del hospital, incluido el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardoso, la exdirectora del hospital Liliana Asís, la jefa de Neonatología, Martha Gómez Flores y el exvicedirector Julio Escudero Salama.

La fiscalía los acusa de no haber denunciado a tiempo las irregularidades, no preservar pruebas y permitir un contexto de descontrol que facilitó los hechos. Sin embargo, las penas solicitadas para los funcionarios generaron controversia: cuatro años de prisión efectiva para Asís, Gómez Flores y Escudero Salama, y tres años de prisión condicional para Cardoso, entre otras penas condicionales para el resto.

Vanessa Cáceres, madre de Francisco, el primer bebé fallecido, expresó en diálogo con Cadena 3 su profunda decepción tras los alegatos. "Nos fuimos con una sensación amarga. Esperábamos que la Justicia fuera más responsable", afirmó.

Cáceres, quien siguió el juicio desde su inicio, denunció un "pacto de silencio" entre los funcionarios, quienes, según ella, evitaron aportar información clave durante el proceso. "Nadie se salió del libreto. Hay un bloque que no permite que se sepa qué encubrieron o por qué no denunciaron a tiempo", señaló.

La madre también criticó la actitud del fiscal Ruiz Moreno, quien, al cerrar su alegato, pidió al jurado popular que recordara a Cardoso como "el ministro de la pandemia", un comentario que Cáceres calificó como "un homenaje" fuera de lugar. "Estamos hablando de casos aberrantes y le hacen un reconocimiento a alguien que consideran culpable. Es aterrador como ciudadano ver este corporativismo en la justicia, la política y los hospitales", afirmó.

Cáceres relató el dolor de enterarse, meses después de la muerte de su hijo en marzo de 2022, que había sido víctima de un asesinato. "Nos enteramos por las noticias, no por la Justicia ni el hospital. Nadie nos advirtió, aunque la investigación ya estaba en marcha desde junio. Querían que esto no saliera a la luz", denunció.

La madre explicó a Cadena 3 que el daño a su hijo fue presentado inicialmente como un problema médico inexplicable, pero las pruebas posteriores apuntaron a la acción deliberada de Agüero.

Las familias de las víctimas, que exigen justicia y un cambio en el sistema de salud, consideran que las penas solicitadas para los funcionarios no son ejemplares y no garantizan que tragedias similares se eviten en el futuro. "Luchamos por un cambio en el sistema de salud. Estas cosas no pueden pasar desapercibidas", sostuvo Cáceres, quien señaló que el contexto de descontrol en el hospital y la falta de acción de las autoridades fueron clave para que los hechos ocurrieran.

El juicio continuará el próximo lunes con nuevas audiencias. Las familias esperan que el jurado popular tome en cuenta la gravedad de los hechos y las responsabilidades compartidas. "No es venganza, es lo que corresponde. Perdimos vidas, no pruebas", enfatizó Cáceres, reflejando el dolor y la búsqueda de justicia que atraviesan los padres de los bebés afectados.

Por su parte, la defensa de los acusados no emitió declaraciones públicas tras los alegatos, y se espera que presenten sus argumentos en las próximas sesiones.

Caso Neonatal. El fiscal pidió perpetua para Brenda Agüero El funcionario judicial, en diálogo con Cadena 3, detalló que la intención de la principal acusada era dar muerte a todos los bebés. Solicitó además 3 años para el exministro de Salud, Diego Cardozo.

