FOTO: Pidieron que un remisero vaya a juicio por reiteradas denuncias de abuso sexual

Un remisero de 48 años podría ir a juicio, acusado de cometer numerosos abusos sexuales en la provincia de Salta.

Según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal local, la fiscal Cecilia Morales Torino, subrogante de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, solicitó ante el Juzgado de Garantías N°6 que el imputado sea enjuiciado por considerarlo autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal (dos hechos); abuso sexual simple, amenazas y rapto, todo en concurso real; abuso sexual simple (dos hechos); y abuso sexual simple, coacción y rapto, todo en concurso real.

La funcionaria judicial afirmó que durante la investigación se acreditó que el sindicado realizó los ataques sexuales cuando trasladaba a las víctimas, a quienes convencía para que viajen en el asiento del acompañante para atentar contra su integridad física.

De acuerdo a Torino, el hombre trababa las puertas y desviaba el trayecto para evitar que las damnificadas pidan auxilio y puedan escapar, al tiempo que las amenazaba con el objetivo de que no radiquen las denuncias.

Las afectadas indicaron haber sufrido miedo y angustia, mientras que en uno de los casos, se registró la pérdida de un embarazo a causa del trauma emocional por los abusos.

Además, varias de las víctimas se reconocieron a través de las redes sociales, donde charlaron acerca del modus operandi del remisero, quien actuaba de manera sistemática y reiterada.