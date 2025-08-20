FOTO: Piden la detención de García Furfaro y otras 24 personas vinculadas al fentanilo

Un abogado cordobés pidió la detención del empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, y otras 24 personas vinculadas al fentanilo contaminado que provocó 96 muertes.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el letrado Carlos Nayi, representante legal de cinco familias de víctimas por el opioide adulterado, solicitó la aprehensión de los implicados porque “han tenido directa o indirecta vinculación con los eventos anoticiados” y por los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense que detectaron un “nexo concausal” del fármaco en el desenlace fatal.

Con respecto al estudio que se conoció en las últimas horas, el profesional remarcó que "la contaminación del fentanilo fue, a criterio de los peritos, una condición necesaria para que los decesos se produzcan".

"Consecuentemente, la relación causal exigida para vincular un resultado típico a una conducta humana, como primer paso para la imputación, se encuentra científicamente acreditado", agrega.

"Estaría suficientemente probada la existencia del hecho y la intervención punible de los investigados en él, como así también estaría demostrado, en base a indicios serios, coherentes y contundentes, el peligro procesal que la libertad de aquellos significa para la presente causa, todo ello en base a las razones de hecho y de derecho que, seguidamente, se exponen", sostiene el documento presentado ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

Nayi peticiona que se "evalúe el grado de responsabilidad penal y la adopción de medidas" contra los sindicados, quienes fueron "debidamente identificados", a la vez que "se han dispuesto medidas cautelares sin perjuicio de otras responsabilidades funcionales a establecer".

En diálogo con este medio, el abogado afirmó que el pedido "se encuentra debidamente fundado en motivos doctrinarios" y negó que se trate de una "decisión caprichosa".

Por último, el querellante señaló que mantiene un "intercambio constante" con el magistrado de la causa.