FOTO: Piden juicio oral para dos mujeres acusadas de asesinar a otra por celos en Constitución

El fiscal Leonel Gómez Barbella solicitó la elevación a juicio de la investigación contra dos mujeres acusadas asesinar a golpes a otra por celos en diciembre de 2024, en el barrio porteño de Constitución.

De acuerdo con la acusación, en la noche del 26 de diciembre las imputadas Carmen Patricia Véliz, de 43 años, y Jésica Silvana Aguirre, de 36, abordaron en la calle Luis Sáenz Peña al 1400 a Lidia Isabel Pagés y la acusaron de haber tenido relaciones con la pareja de una de ellas.

En el pedido de elevación a juicio, el fiscal indicó que ambas son coautoras de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía”, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Barbella tuvo en cuenta los resultados de la autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense, la cual detalló las múltiples lesiones verificadas sobre rostro, brazos, manos, tórax, glúteos y piernas de Pagés y concluyó que la causa del fallecimiento fue “politraumatismo. Hemorragia interna”.

“No caben dudas, entonces, acerca del modo concreto en cómo fue atacada Lidia Pagés, aquella fue emboscada y sorprendida por dos personas en la soledad y en plena vía pública en horas de la noche decididas ambas imputadas a cumplir con el plan previamente trazado mediante una lluvia de golpes -el Cuerpo Médico Forense determinó un total de 23 lesiones acreditadas- y agresiones en todo su cuerpo que alcanzaron su finalidad”, concluyó el fiscal.

Se supo que Véliz sujetó del pelo a la víctima mientras que Aguirre le propinaba trompadas en su cadera y vientre, para luego golpearle la cabeza contra el filo de una pared, lo que produjo que la mujer quedara herida en el suelo.

Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que en ese momento Pagés fue asistida por transeúntes que pasaban por el lugar, que dieron aviso al servicio de emergencias 911 y la trasladaron al Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”.

Al día siguiente, la mujer se retiró del centro de salud, pero horas después volvió a ser internada y falleció producto de “politraumatismo con hemorragia interna”, dado que presentaba un sangrado en el bazo, por un golpe directo en el abdomen.

Con las dos acusadas prófugas, el fiscal Barbella dio intervención a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, que se entrevistó con dos testigos de la agresión y con un hombre que vio a la víctima después de la golpiza. Además, se recabó información en las inmediaciones de la Plaza Garay, que solían frecuentar las tres mujeres, y se logró fotografiar a las dos sospechosas de la agresión.

Ante lo aportado se logró identificar a Véliz y Aguirre como presuntas coautoras del ataque, por lo que la fiscalía solicitó sus detenciones e indagatorias por el homicidio, lo que se concretó el 21 de julio pasado, en el marco de una serie de allanamientos en los domicilios de las sospechosas.

El 22 de agosto pasado, la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, confirmó los procesamientos de ambas.