Orlando Morales visitó la concesionaria para agradecer por el nuevo móvil

El periodista de Cadena 3 Orlando Morales recibió un nuevo móvil para continuar con su trabajo tras el incendio del anterior durante los disturbios ocurridos en Buenos Aires.

El cronista estuvo en Centro Automotores S.A y reflejó su alegría y agradecimiento con la concesionaria proveedora del automóvil, un Renault Sandero.

El vehículo fue entregado por el director de Cadena 3, Sergio Suppo y por el jefe de noticias Marcos Calligaris en una ceremonia emotiva a la que asistieron colegas y amigos.

Morales expresó sus emociones al recibir el nuevo móvil: "La verdad que me llevó una alegría terrible. Casi me largo a llorar cuando lo dijo porque no lo podía creer".

Añadió que la pérdida del anterior móvil fue devastadora ya que es su "segunda casa" y esencial para su trabajo: "Yo vivo más tiempo arriba del auto de Cadena 3 en la calle que en mi propia casa y estos tipos me lo estaban destruyendo y yo sufría como un loco".

El periodista también hizo hincapié en sus deseos para un mejor futuro para Argentina: "No quiero más un país así para mis hijos", declaró.

Ariel Fernández, encargado de Centro Automotores, donde se gestionaron los trámites del nuevo vehículo, expresó su solidaridad con Cadena 3: "Grupo Quijada y Centro Automotores se solidarizan con Cadena 3 porque apoyamos la libertad de expresión más allá de cualquier ideología política".

Morales concluyó sus declaraciones agradeciendo el apoyo recibido por sus compañeros y reafirmando su compromiso con su labor periodística: "No estoy festejando nada, simplemente estoy agradeciendo, contento y feliz porque tengo el móvil nuevamente y salgo a la calle como toda mi vida, a poner los micrófonos de Cadena 3".