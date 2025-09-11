Operativo "Salida x 2": extraditados por narcotráfico y violencia de género

Dos hombre fueron extraditados a Uruguay y Chile por los delitos de narcotráfico internacional y violencia de género. En las últimas horas se concretó el amplio operativo de traslado y ambos abandonaron el país.

El primero de los casos involucra a un ciudadano uruguayo de 37 años, imputado por integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico, la cual operaba desde el Estado Plurinacional de Bolivia mediante el envío de aeronaves hacia pistas clandestinas ubicadas en la localidad uruguaya de Artigas.

Dicha investigación inició en Uruguay cuando la Policía identificó una camioneta que trasladaba estupefacientes y en la cual hallaron en su interior huellas digitales que coincidieron con dicho individuo.

Asimismo, de acuerdo al parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, del análisis del celular de un condenado en la misma causa surgieron imágenes del prófugo portando un fusil de alto calibre en una de las pistas clandestinas.

Ante estas circunstancias, el Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal Especializado en Crimen Organizado N°2 de Uruguay solicitó a la Oficina Central Nacional (OCN) Montevideo la publicación de una Notificación Roja de Interpol.

Mientras continuaba la pesquisa, personal de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina detectó en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery una alerta cuando el fugitivo intentaba egresar del país con destino a Florianópolis, Brasil.

De este modo, tras confirmar la vigencia del requerimiento, el hombre fue aprehendido por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El segundo caso corresponde a un ciudadano chileno imputado por el delito de lesiones graves contra su pareja, a quien le provocó una fractura en el brazo durante una discusión ocurrida el 12 de diciembre de 2020 en su país natal.

Luego de la denuncia, las autoridades de ese país solicitaron la detención con fines de extradición mediante el correspondiente conducto diplomático, dado que el requerido se encontraba detenido en la Argentina por robo simple en una dependencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras la recepción del pedido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini, autorizó al Departamento Interpol Buenos Aires a proceder con la entrega.

La extradición de ambos sujetos se concretó en las últimas horas, mediante un trabajo coordinado por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, junto con sus pares uruguayos y chilenos, quienes asumieron el traslado y custodia de los detenidos desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, poniéndolos a disposición de la Justicia de sus respectivos países.