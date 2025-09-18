FOTO: Operativo "Narcofreezer" en Misiones: guardaban cogollos en un freezer y usaban la palabra "hielo"

Una mujer y tres adolescentes, dos de ellos hijos suyos, fueron detenidos en las últimas horas por efectivos de la Policía de Misiones, acusados de vender droga, entre las que se encontraban cogollos de marihuana que guardaban en un freezer para luego venderlos.

Los uniformados desarticularon el punto de venta de la sustancia en la localidad de Puerto Iguazú y capturaron en pleno empaque a los cuatro miembros de la banda.

Durante el operativo se hallaron nueve bolsas con cogollos de marihuana, valuado en 54 millones de pesos, algunas refrigeradas y otras congeladas.

Los involucrados utilizarían la palabra “hielo” como código para comercializar la droga, revelaron fuentes policiales.

La investigación se inició a partir de un hecho de amenazas con arma de fuego hacia residentes del barrio 1° de Mayo, de Puerto Iguazú.

Según trascendió, los jóvenes pretendían intimidar a vecinos y así ocupar territorio, lo que derivó en una denuncia.

A raíz de ello, se inició una vigilancia discreta, donde se detectó el ingreso y salida frecuente de una mujer, propietaria de la vivienda, junto a adolescentes, además de movimientos de personas ajenas al barrio en cuestión.

Con esa información, y tras varias semanas de tareas de vigilancia, se confirmó que la motocicleta en la que se movilizaban era producto de un ilícito ocurrido en Puerto Esperanza.

Este jueves, con orden del Juzgado Penal de Puerto Iguazú, se ejecutó un allanamiento que permitió desmantelar el “aguantadero” y presunto punto de acopio para posterior comercialización del estupefaciente.

En el lugar, los efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas sorprendieron a una mujer de 39 años y a tres adolescentes de 18, 17 y 14 años, dos de ellos hijos de la misma y el otro un vecino, mientras acondicionaban los estupefacientes.

Las cuatro personas intentaron escapar del lugar y ofrecieron resistencia al arresto.

Durante la requisa se incautaron, dentro de una heladera, casi 14 kilos de flores de marihuana fraccionadas, parte de ellas refrigeradas y congeladas, método utilizado para conservar la sustancia y reducir olores. La droga está valuada en 54 millones de pesos.

Además, en base a datos obtenidos, empleaban la palabra “hielo” como código para referirse a la marihuana, lo que dio origen al nombre de la operación "Narcofreezer".

También fueron secuestrados una motocicleta Honda Titan 150 cc, que sería producto de un ilícito ocurrido en Puerto Esperanza, un revólver calibre 38 con cinco cartuchos, tres teléfonos celulares que serán peritados, y otros objetos que están siendo analizados y podrían estar vinculados a la causa.

Los mayores quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, junto con todos los elementos incautados. Además, la Policía busca a un quinto involucrado.