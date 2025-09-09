"No soportó el dolor": un hombre murió en el velorio de su hijo
Un velatorio se convirtió en doble tragedia cuando Norman White, de 61 años, colapsó y murió de un paro cardíaco mientras su hijo era llevado a la capilla.
FOTO: gentileza: Mirror.
La localidad de Middlesbrough, en North Yorkshire, Inglaterra, fue escenario de una devastadora cadena de eventos que ha dejado a una familia sumida en un dolor inimaginable.
El pasado 21 de agosto, lo que debía ser el último adiós a David Beilicki, de 41 años, se transformó en un doble funeral cuando su padre, Norman White, de 61 años, se desvaneció y murió en medio del velorio.
Norman White sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal justo cuando el ataúd de su hijo era llevado a la capilla del Crematorio Teesside. A pesar de que no tenía antecedentes cardíacos, según su hija Chantelle, el impacto emocional fue devastador.
Chantelle relató los angustiosos momentos. Estaban reunidos para despedir a su hermano David, quien había sido encontrado sin vida en el sofá de un pariente, tras una larga lucha contra las adicciones. Al entrar a la capilla, Chantelle notó la ausencia de su padre. "Cuando nos sentamos, miré a mi alrededor y dije ‘¿dónde está mi padre?’”, reconstruyó. Otros familiares le informaron que se había descompensado. Al salir, lo encontró inconsciente.
De inmediato se solicitó asistencia médica y Norman fue trasladado de urgencia a un hospital. Su hija lo acompañó en la ambulancia, mientras el resto de la familia se quedó en el funeral. Momentos más tarde, la noticia impactante: Norman había fallecido.
"Ha sido tan traumático, nunca pensarías en algo como esto, no podrías escribirlo", expresó Chantelle conmovida. Su dolor se mezclaba con la convicción de que la causa de la muerte de su padre fue más allá de lo físico. “Yo creo que murió por haber tenido el corazón roto. Creo que ver a toda la familia junta así debe haber sido demasiado", lamentó, aludiendo a la profunda tristeza de Norman por la pérdida de su hijo.
