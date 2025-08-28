En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Niño de 11 años en estado reservado tras ser pateado por un caballo en La Plata

El menor fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Niños Sor María Ludovica.

28/08/2025 | 15:24Redacción Cadena 3

FOTO: Niño de 11 años en estado reservado tras ser pateado por un caballo en La Plata

Un niño de 11 años se encuentra en estado reservado tras ser pateado por un caballo mientras jugaba con un amigo en el barrio bonaerense Los Altos de Lorenzo, en la ciudad de La Plata.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en las calles 19 y 87, donde la víctima, identificada como Damián Gabriel Díaz, se encontraba junto a otro niño de 14 años, cuando sufrió la coz del equino perteneciente a su familia, que le causó una fuerte lesión en la cabeza, a la altura de la sien, lo que lo dejó inconsciente en el lugar.

De inmediato, oficiales del Comando de Patrullas y una ambulancia del SAME acudieron a la escena, motivo por el que el damnificado fue derivado de emergencia al Hospital de Niños Sor María Ludovica, recibió una intervención quirúrgica y permanecía internado en estado reservado.

La madre del otro niño, identificada como Marcia Quevedo (33), fue notificada e imputada por el delito de “Lesiones culposas”, por disposición de la UFI N°14 de La Plata a cargo de la fiscal Ana María Scarpino.

Las autoridades judiciales y policiales continúan con el caso mientras la familia de Damián aguarda novedades sobre su evolución médica.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un niño fue pateado por un caballo en La Plata.

¿Quién es la víctima? La víctima se llama Damián Gabriel Díaz y tiene 11 años.

¿Dónde sucedió el accidente? El accidente ocurrió en el barrio Los Altos de Lorenzo, en La Plata.

¿Qué hizo el hospital? Damián fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Niños Sor María Ludovica.

¿Qué se sabe de la madre del otro niño? La madre del otro menor, Marcia Quevedo, fue imputada por “Lesiones culposas”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho