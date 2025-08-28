FOTO: Niño de 11 años en estado reservado tras ser pateado por un caballo en La Plata

Un niño de 11 años se encuentra en estado reservado tras ser pateado por un caballo mientras jugaba con un amigo en el barrio bonaerense Los Altos de Lorenzo, en la ciudad de La Plata.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en las calles 19 y 87, donde la víctima, identificada como Damián Gabriel Díaz, se encontraba junto a otro niño de 14 años, cuando sufrió la coz del equino perteneciente a su familia, que le causó una fuerte lesión en la cabeza, a la altura de la sien, lo que lo dejó inconsciente en el lugar.

De inmediato, oficiales del Comando de Patrullas y una ambulancia del SAME acudieron a la escena, motivo por el que el damnificado fue derivado de emergencia al Hospital de Niños Sor María Ludovica, recibió una intervención quirúrgica y permanecía internado en estado reservado.

La madre del otro niño, identificada como Marcia Quevedo (33), fue notificada e imputada por el delito de “Lesiones culposas”, por disposición de la UFI N°14 de La Plata a cargo de la fiscal Ana María Scarpino.

Las autoridades judiciales y policiales continúan con el caso mientras la familia de Damián aguarda novedades sobre su evolución médica.