¿Nieve en las sierras de Córdoba? La advertencia de la Policía
La fuerza de seguridad pidió circular con precaución este sábado a la madrugada por rutas de las zonas serranas.
15/08/2025 | 10:39Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
La Policía de Córdoba informó a través de sus redes sociales que de acuerdo con los datos de Hidro Córdoba, para la madrugada y la mañana del sábado se espera un escenario climático particular en la región, con la posibilidad de lluvias y lloviznas acompañadas de neblinas en varios sectores.
Sin embargo, el fenómeno más destacado será la probabilidad de aguanieve y nevadas en las zonas serranas, lo que podría generar condiciones adversas en estas áreas de mayor altitud.
Las nevadas y el aguanieve, previstos especialmente en las sierras, podrían impactar la visibilidad y las condiciones de los caminos, por lo que se recomienda extremar las precauciones al transitar.
Recomendación: se aconseja a los conductores y peatones circular con extrema precaución, especialmente en las zonas serranas, debido al riesgo de superficies resbaladizas y baja visibilidad.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno climático se espera en Córdoba? Se esperan lluvias, lloviznas, aguanieve y nevadas en las zonas serranas.
¿Quién informó sobre el clima? La información fue proporcionada por la Policía de Córdoba y Hidro Córdoba.
¿Cuándo ocurrirá este fenómeno? Se espera que ocurra en la madrugada y la mañana del sábado.
¿Dónde se prevén las nevadas? Especialmente en las zonas serranas de la región.
¿Por qué se recomienda precaución? Debido al riesgo de superficies resbaladizas y baja visibilidad en las zonas afectadas.