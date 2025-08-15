¿Nieve en las sierras de Córdoba? La advertencia de la Policía

La Policía de Córdoba informó a través de sus redes sociales que de acuerdo con los datos de Hidro Córdoba, para la madrugada y la mañana del sábado se espera un escenario climático particular en la región, con la posibilidad de lluvias y lloviznas acompañadas de neblinas en varios sectores.

Sin embargo, el fenómeno más destacado será la probabilidad de aguanieve y nevadas en las zonas serranas, lo que podría generar condiciones adversas en estas áreas de mayor altitud.

Las nevadas y el aguanieve, previstos especialmente en las sierras, podrían impactar la visibilidad y las condiciones de los caminos, por lo que se recomienda extremar las precauciones al transitar.

Recomendación: se aconseja a los conductores y peatones circular con extrema precaución, especialmente en las zonas serranas, debido al riesgo de superficies resbaladizas y baja visibilidad.