NeuralSoft presenta MyLogic en Córdoba

La empresa tecnológica líder en soluciones de gestión estará mostrando en la capital de la provincia por qué MyLogic es mucho más que un ERP y a la vez el software más avanzado del mercado. El evento, que se realizará el 23 de octubre a las 08.30 hs. en Quórum Córdoba Hotel, contará con las exposiciones de los principales referentes de NeuralSoft.

Los empresarios que asistan podrán, al término de la presentación, interactuar mano a mano con los creadores de MyLogic y presenciar Demos Interactivas del sistema para visualizar de un modo más palpable, cómo esta herramienta transformadora puede ayudarlos a incrementar la productividad y acelerar el crecimiento de sus compañías.

Los aspectos clave que diferencian a MyLogic de otros sistemas de gestión pasan por la facilidad para adaptarse a la operatoria particular de cada compañía, la autonomía de los usuarios para agregarle funcionalidad, una fuerte reducción en los costos de mantenimiento evolutivo, el análisis de datos en tiempo real sin necesidad de BI externos y por la incorporación de Inteligencia Artificial Proyectiva aplicada a la automatización y la asistencia del gerenciamiento.

Expositores:

Gustavo Viceconti, CEO de NeuralSoft

Germán Viceconti, Director Comercial

Natalia Cutro y Alejandra González, Arquitectas de Software

Rubén Armoa y Cecilia Colabello, Consultores Técnicos

Alejandro Coria, Gerente de Infraestructura

Esteban Caropreso, Implementador

Nahuel Navarro y Franco Moreno, Product Owners de MyLogic

Evangelina Piscitello, Ejecutiva de Nuevos Negocios.

El evento busca ser un espacio para demostrar y profundizar sobre las principales funcionalidades de MyLogic, y cómo las mismas pueden acercar a los empresarios a resolver sus principales sus desafíos y alcanzar más rápido sus objetivos.

La presentación finalizará con un espacio de networking, donde los asistentes tendrán la oportunidad de conversar acerca de MyLogic en particular, de los sistemas de gestión en general y de la realidad de sus empresas en torno a los mismos, donde los especialistas de NeuralSoft podrán asesorarlos a partir del know how adquirido por la empresa en más de 35 años desarrollando e implementando tecnología innovadora en las empresas.