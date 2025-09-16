Narcotráfico: la Corte confirmó condena a presas de Coronda que operaban red

FOTO: La Unidad Carcelaria de Coronda, de donde salió Meza en 2015 y no volvió.

La Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas contra tres mujeres acusadas de integrar una red de narcotráfico en la ciudad santafesina de Venado Tuerto, que incluía la venta de drogas desde la cárcel de Coronda, y rechazó los planteos de la defensa que pedían aplicar perspectiva de género en el caso.

Las sentencias alcanzan a Natali Castelli, pareja de un preso en Coronda y condenada a seis años y medio de prisión, y a Georgina Ayelén Fernández y Natali Macedo González, quienes recibieron penas de seis años.

La defensa alegó que las imputadas habían tenido un rol secundario respecto de sus parejas, principales responsables de la actividad.

El fallo fue resuelto por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que además rechazaron por el artículo 280 del Código Civil y Comercial las apelaciones de otros acusados.

La investigación comenzó en 2018, cuando la Policía Federal detectó maniobras de venta de drogas en distintos domicilios de Venado Tuerto.

Las escuchas telefónicas revelaron que los internos coordinaban desde la cárcel la distribución, mientras sus parejas actuaban como nexo con los proveedores y encargadas de la comercialización al menudeo.