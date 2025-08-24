En vivo

Sociedad

Murió Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina

Tenía 87 años. En 1962 fue elegida entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes.

24/08/2025 | 09:34Redacción Cadena 3

FOTO: Murió Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina

Norma Beatriz Nolan, la única mujer argentina en conquistar la corona de Miss Universo, falleció el pasado miércoles a los 87 años. La noticia se conoció mundialmente el viernes tras ser confirmada por la organización internacional del certamen de belleza, que le dedicó un emotivo mensaje.

La Organización Miss Universo extendió sus condolencias a la familia, amigos y a todos los que fueron tocados por la vida de la Miss Universo 1962. En un comunicado que incluyó un video con escenas de la coronación, expresaron: “Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado”.

Nolan se consagró en Miami, Estados Unidos, y se convirtió en la primera y hasta ahora única representante argentina en coronarse en el certamen que se realiza desde 1952. En aquella noche de 1962, fue elegida entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes. Se impuso a representantes destacadas como la islandesa Ann Geirsdottir, la finlandesa Anja Aulikki Havinen, la brasileña María Olivia Reboucas y la china Helen Liu. Antes, había sido Miss Argentina, certamen en el que dejó en el camino a Zulma Faiad.

Norma Beatriz Nolan nació el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Tras estudiar Secretariado, dio inicio a su carrera como modelo televisiva. Durante el año de su reinado, trabajó con prestigiosos diseñadores nacionales e internacionales y fue la cara de infinidad de publicidades. Asentada en Miami, siempre mantuvo un perfil bajo en lo personal y supo preservar su vida privada.

Lectura rápida

¿Quién fue Norma Beatriz Nolan? Fue la única mujer argentina en ganar el certamen de Miss Universo, en 1962.

¿Qué mensaje envió la Organización Miss Universo? Expresó sus condolencias a la familia de Nolan y destacó su legado como pionera en el certamen.

¿Dónde y cuándo ganó Nolan el certamen? Ganó en Miami, Estados Unidos, en 1962, siendo elegida entre 51 candidatas.

¿Cuántas candidatas había en el certamen? En total, 51 candidatas competían por el título en la edición de 1962.

¿Qué hizo Nolan después de ser Miss Universo? Trabajó como modelo y preservó su vida privada, manteniendo un perfil bajo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

