En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Murió en la avenida 9 de Julio tras sufrir un fuerte dolor en el pecho

Por el operativo hay corte total en la zona.

08/09/2025 | 08:36Redacción Cadena 3

FOTO: Un conductor falleció en la avenida 9 de Julio tras sufrir un fuerte dolor en pecho

El conductor de un auto falleció en plena avenida 9 de Julio luego de sufrir un fuerte dolor en pecho mientras manejaba. A pesar de la rápida acción del SAME, el hombre falleció.

El hecho sucedió en la madrugada de este lunes en el cruce de la avenida 9 de Julio y Adolfo Alsina. Por el operativo hay corte total en la zona, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Personal de la Comisaría Vecinal 1B acudió al lugar tras un llamado al 911 y los efectivos procedieron a realizarle maniobras de RCP hasta la llegada del SAME, que constató el fallecimiento del hombre.

Conforme a la información brindada, familiares del conductor se acercaron hasta el lugar y detallaron que "padecía problemas cardiacos".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la avenida 9 de Julio? Un conductor falleció tras sufrir un fuerte dolor en el pecho mientras manejaba.

¿Quiénes intervinieron en el hecho? Personal de la Comisaría Vecinal 1B y el SAME acudieron al lugar tras un llamado al 911.

¿Cuándo sucedió el hecho? El hecho sucedió en la madrugada de este lunes.

¿Dónde ocurrió? En el cruce de la avenida 9 de Julio y Adolfo Alsina.

¿Qué dijeron los familiares del conductor? Mencionaron que el hombre "padecía problemas cardiacos".

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho