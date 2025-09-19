FOTO: Muerte de un hombre en Vicente López: presunto forcejeo con la policía

Un hombre identificado como Octavio Buccafusco murió tras un presunto forcejeo con personal de la patrulla municipal de Vicente López, en un episodio que, según confirmaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas, se encuentra caratulado como “averiguación de causales de muerte” y la familia reclama que la causa se investigue como homicidio y no como un simple accidente.

Ante esta situación, el hermano de la víctima, Augusto Buccafusco, relató que “Octavio llamó al 911 porque estaban robando en su casa, pero nadie atendió. Después llegó la patrulla municipal, le pidieron los documentos y, como él no se los dio, decidió ir a la comisaría que queda cerca de Güemes y Maipú”.

De acuerdo con su testimonio, “cuando llegó a la esquina lo abordaron entre cuatro o cinco agentes, lo aplastaron y lo dejaron sin vida”.

Buccafusco insistió en que “quieren cambiar la carátula de muerte en domicilio por homicidio culposo, pero en los videos se ve claramente que hubo una fuerte golpiza”.

Además, el hermano de la víctima señaló que esas imágenes de cámaras de seguridad muestran la intervención violenta de los efectivos municipales y contradicen la versión oficial de que Octavio murió solo en la vía pública.

En diálogo con esta agencia, agregó que su hermano “estaba pasando por un momento emocional complicado, con ataques de pánico y casi sin contacto con la familia”, una situación que, según él, “quieren usar para hacer creer que murió solo en la calle y que no hubo responsabilidad de los agentes”.

Finalmente, la causa permanece en etapa de investigación mientras se esperan las pericias forenses y las declaraciones de los testigos, mientras que la familia, por su parte, exige que el expediente se recaratule como homicidio y que se identifique a los responsables de la muerte.