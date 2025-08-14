Motochorros atacaron a dos hermanas y asesinaron a una de ellas en Laferrere

FOTO: Laferrere: una joven fue asesinada durante un robo

Una joven de 23 años fue asesinada en la localidad bonaerense de Laferrere en medio de un intento de robo. Una cámara de seguridad registró el momento en el que motochorros abordaron a la víctima, quien estaba junto con su hermana policía.

El hecho se produjo en la calle Carcaraña y Ruta 21 al momento en el que Esmeralda Bustamante y su hermana Aldana estaban estacionando su moto en la vía pública cuando fueron sorprendidas por cuatro motochorros.

Allí, de acuerdo al parte policial, comenzó un forcejeo y uno de los ladrones extrajo un arma de fuego y efectuó disparos, hiriendo a ambas jóvenes.

Tanto Esmeralda como Aldana quedaron tendidas en la vereda, mientras que los delincuentes se dieron a la fuga sin sustraer la moto en cuestión.

/Inicio Código Embebido/

?? MOTOCHORROS ASESINARON A UNA MUJER E HIRIERON A LA HERMANA

- Fue en Laferrere

- Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/UlnSip22Ie — Vía Szeta (@mauroszeta) August 13, 2025

/Fin Código Embebido/

Las hermanas fueron derivadas a la Clínica Catán donde se confirmó que la agente, perteneciente a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), tenía una herida de bala en la mano derecha, mientras que la situación de su hermana menor era aun más complicada ya que había recibido un tiro en el tórax.

Ante la gravedad de la lesión, Esmeralda fue intervenida, pero los médicos confirmaron su fallecimiento tiempo después.

En la causa, caratulada como homicidio, interviene la UFI N°3 de La Matanza, que busca encontrar a los motochorros detrás del crimen.