FOTO: Misiones: lo buscaban desde 2022 por un homicidio y cayó detenido por robo

Un joven que era buscado desde 2022 por un homicidio en Misiones fue detenido en el marco de una causa por un robo cometido a principios de septiembre y tras ser identificado se constatató su vinculación con un crimen.

José Antonio De La Cruz, conocido como “Burro”, de 21 años, fue arrestado en las últimas horas por un hecho delictivo concretado el 9 de septiembre de este año y luego de verificar sus antecedentes descubrieron que tenía un pedido de captura vigente por el homicidio de Antonio “Toño” Ledesma.

El asesinato sucedió a mediados de septiembre de 2022 cuando la víctima recibió un disparo en el abdomen por parte de un grupo de hombres armados que descendieron de un auto Chevrolet Vectra negro y lo atacaron frente a su domicilio.

En las primeras horas de la investigación se logró detener a dos sospechosos, de 25 y 50 años, y se identificó a dos hermanos, hijos del mayor de los aprehendidos.

Desde el medio Primera Edición destacaron que entre ellos se encontraba De La Cruz, quien logró permanecer prófugo durante tres años.

En un comienzo la causa estaba caratulada como homicidio agravado, pero en abril de 2023, tras el arribo de un nuevo fiscal, la misma fue modificada a homicidio en riña, lo que permitió que todos los detenidos sean excarcelados.

Se espera que el próximo paso sea que De La Cruz preste declaración indagatoria por ambas delitos.