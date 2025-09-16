Misiones: lo buscaban desde 2022 por un homicidio y cayó detenido por robo
José Antonio De La Cruz fue arrestado por un robo cometido a principios de septiembre y tras identificarlo constataron su vinculación con un crimen.
16/09/2025 | 08:29Redacción Cadena 3
FOTO: Misiones: lo buscaban desde 2022 por un homicidio y cayó detenido por robo
Un joven que era buscado desde 2022 por un homicidio en Misiones fue detenido en el marco de una causa por un robo cometido a principios de septiembre y tras ser identificado se constatató su vinculación con un crimen.
José Antonio De La Cruz, conocido como “Burro”, de 21 años, fue arrestado en las últimas horas por un hecho delictivo concretado el 9 de septiembre de este año y luego de verificar sus antecedentes descubrieron que tenía un pedido de captura vigente por el homicidio de Antonio “Toño” Ledesma.
El asesinato sucedió a mediados de septiembre de 2022 cuando la víctima recibió un disparo en el abdomen por parte de un grupo de hombres armados que descendieron de un auto Chevrolet Vectra negro y lo atacaron frente a su domicilio.
En las primeras horas de la investigación se logró detener a dos sospechosos, de 25 y 50 años, y se identificó a dos hermanos, hijos del mayor de los aprehendidos.
Desde el medio Primera Edición destacaron que entre ellos se encontraba De La Cruz, quien logró permanecer prófugo durante tres años.
En un comienzo la causa estaba caratulada como homicidio agravado, pero en abril de 2023, tras el arribo de un nuevo fiscal, la misma fue modificada a homicidio en riña, lo que permitió que todos los detenidos sean excarcelados.
Se espera que el próximo paso sea que De La Cruz preste declaración indagatoria por ambas delitos.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido?
Se detuvo a José Antonio De La Cruz, conocido como “Burro”, de 21 años.
¿Por qué lo buscaban?
Se lo buscaba por un homicidio ocurrido en 2022.
¿Cuándo fue el robo?
El robo por el que fue arrestado sucedió el 9 de septiembre de 2025.
¿Cuál es la relación con el homicidio?
Al identificarlo por el robo, se descubrió que tenía un pedido de captura por el homicidio.
¿Qué sucedió con la causa del homicidio?
La causa se modificó a homicidio en riña en abril de 2023, permitiendo la excarcelación de los detenidos.
[Fuente: Noticias Argentinas]