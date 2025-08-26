FOTO: Mendoza: encontraron el cuerpo de una mujer e investigan un supuesto femicidio

El cuerpo de una mujer fue encontrado en un auto en la ciudad mendocina de San Rafael y la Justicia investiga un presunto femicidio.

Conforme al comunicado que el Ministerio Público Fiscal de Mendoza envió a la agencia Noticias Argentinas, se sospecha que la víctima Rocío Marciel Collado, una mujer de 31 años que se encontraba desaparecida, motivo por el que se abrió una investigación para dar con el paradero.

“Se solicitaron allanamientos urgentes en dos domicilios, uno de los cuales sería la vivienda en la cual ella habría habitado con su ex pareja”, sostiene el escrito, y agrega que en la vivienda se recogió evidencia que es analizada por los peritos de la Policía Científica.

Sin embargo, los investigadores hallaron un vehículo Fiat Fiorino situado en la calle Isuel, en San Rafael, donde en su interior se descubrió el cadáver de una mujer, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial para practicar la autopsia.

“Hasta el momento, las evidencias preliminares indican que el mismo pertenecería a la joven mencionada, en tanto que la investigación sigue su curso”, añade el texto.

A su vez, se efectuaron procedimientos en la casa de la presunta víctima y se relevaron testimonios de interés para la investigación, mientras que “no se han hallado dentro de su vivienda indicios de relevancia criminal”.

La Fiscalía solicitó al Cuerpo Médico Forense el informe de la necropsia.