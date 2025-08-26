En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Mendoza: encontraron el cuerpo de una mujer e investigan un supuesto femicidio

El hecho ocurrió en la ciudad de San Rafael. La víctima estaba desaparecida.

26/08/2025 | 19:12Redacción Cadena 3

FOTO: Mendoza: encontraron el cuerpo de una mujer e investigan un supuesto femicidio

El cuerpo de una mujer fue encontrado en un auto en la ciudad mendocina de San Rafael y la Justicia investiga un presunto femicidio.

Conforme al comunicado que el Ministerio Público Fiscal de Mendoza envió a la agencia Noticias Argentinas, se sospecha que la víctima Rocío Marciel Collado, una mujer de 31 años que se encontraba desaparecida, motivo por el que se abrió una investigación para dar con el paradero.

“Se solicitaron allanamientos urgentes en dos domicilios, uno de los cuales sería la vivienda en la cual ella habría habitado con su ex pareja”, sostiene el escrito, y agrega que en la vivienda se recogió evidencia que es analizada por los peritos de la Policía Científica.

Sin embargo, los investigadores hallaron un vehículo Fiat Fiorino situado en la calle Isuel, en San Rafael, donde en su interior se descubrió el cadáver de una mujer, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial para practicar la autopsia.

“Hasta el momento, las evidencias preliminares indican que el mismo pertenecería a la joven mencionada, en tanto que la investigación sigue su curso”, añade el texto.

A su vez, se efectuaron procedimientos en la casa de la presunta víctima y se relevaron testimonios de interés para la investigación, mientras que “no se han hallado dentro de su vivienda indicios de relevancia criminal”.

La Fiscalía solicitó al Cuerpo Médico Forense el informe de la necropsia.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en San Rafael? Se encontró el cuerpo de una mujer en un auto y se investiga un femicidio.

¿Quién es la víctima? La mujer fallecida fue identificada como Rocío Marciel Collado, de 31 años.

¿Cuándo ocurrió el hallazgo? El cuerpo fue encontrado en la ciudad de San Rafael, Mendoza.

¿Dónde se halló el cadáver? El cadáver fue descubierto en un vehículo Fiat Fiorino en la calle Isuel.

¿Cómo avanza la investigación? Se realizaron allanamientos y se analizan evidencias, pero no se hallaron indicios en la vivienda de la víctima.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho