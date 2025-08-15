“Me vino el alma al cuerpo”: un rival le salvó la vida en pleno partido de rugby

Lo que comenzó como un encuentro deportivo entre Sporting de Mar del Plata y San Carlos terminó en una escena que conmovió a todos. A los diez minutos del primer tiempo, Lucas Cedarry, jugador de Sporting, convulsionó y perdió el conocimiento luego de un tackle. “En ese momento, cuando se la pido, se me apaga totalmente la tele y me vuelvo a despertar en la clínica”, relató.

En la cancha, la reacción inmediata vino de un rival: Ezequiel Echeveste, de 36 años, panadero y guardavidas, que no dudó en asistirlo. “Me acerqué a hacerle el primer auxilio por la convulsión. Le sostuve la cabeza y lo puse de costado. Lo que nunca me hubiese imaginado es lo que vino después”, contó. El médico de la cancha comprobó que Lucas tenía el pulso muy bajo y no respiraba, por lo que Echeveste inició maniobras de reanimación cardiopulmonar.

“Cuando hago RCP, cuento en voz alta, hasta 30, porque me sirve para seguir el ritmo y para el que me releva”, explicó. La maniobra se repitió cuatro veces, mientras un compañero traía el desfibrilador. “En la cuarta vez, Lucas pega la bocanada de aire, es como que me vino el alma al cuerpo en ese momento”, recordó con emoción.

Cedarry no supo lo ocurrido hasta después. “No caía en la magnitud de todo lo que se vivió. Pensaba que era un control de un golpe fuerte, de los comunes que se dan en el deporte. Nunca me imaginé que pasó todo lo que pasó”, dijo. Incluso, gracias a un video grabado por la Fundación Frivillard para evaluar emergencias, pudo ver lo sucedido.

El vínculo entre ambos se fortaleció en estos días. “Gracias eternas, y los huevos para accionar en el momento sin pensarlo”, le dijo Lucas a Ezequiel en la entrevista radial. Por su parte, Echeveste confesó que después entendió la dimensión de lo ocurrido: “Yo soy papá y después caí en que, si hubiese sido mi hijo el que estaba tirado en el piso, hubiera sido dificilísimo”.

La historia volvió a poner en primer plano la importancia de saber aplicar primeros auxilios y de contar con desfibriladores en espacios deportivos. En el rugby, se habla mucho del “tercer tiempo” como símbolo de camaradería entre rivales. Esta vez, la unión y el espíritu solidario se dieron antes de que sonara el silbato final, y gracias a ello, Lucas podrá seguir disfrutando de su vida dentro y fuera de la cancha.

Entrevista de Fernando Carrafiello.