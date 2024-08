María Rosa Beltramo se jubila: "La radio lo fue todo, me dio mucha felicidad"

María Rosa Beltramo, una de las personas más queridas y respetadas de la radiofonía cordobesa, se jubila tras 38 años de trabajo y dedicación en Cadena 3.

En un breve homenaje en el estudio de "Siempre Juntos", sus compañeros, privilegiados de tenerla en la diaria, la reconocieron por la trayectoria y el profesionalismo que construyó día a día.

"Soy flojísima, no debí estar acá, me trajeron en contra de mi voluntad, soy muy llorona", expresó María, haciéndole honor a su bajo perfil que contrasta con la altura de lo que dicen de ella los afortunados de conocerla.

Emocionada, María "Grossa", como muchos de sus pares le dicen cariñosamente, agradeció a sus colegas por el reconocimiento y reflexionó que en su vida, la radio lo fue todo: "Para mí ha sido todo, ha sido fantástico. Es todavía una gran cosa, es algo que siempre me ha dado mucha felicidad".

María ha pasado por diversos programas de la emisora y actualmente está en Vamos viendo y escribe también sus columnas -críticas y reflexivas- de los sábados, llamadas "Maravillas de este siglo".

Cabe aclarar que María se jubila pero no se va, ya que explicó que seguirá vinculada a la radio: "Voy a seguir, sí, creo que no como ahora; esto significa una interrupción, un cambio necesario para la radio y para mí".

Al ser consultada sobre si recordaba su primer día en la radio, contó: "Sí, vagamente, con muchos miedos, pero con alegría. Era un gran desafío, yo venía de la gráfica y me deslumbró la radio y todavía me deslumbra". En efecto, María reconoció que después de tantos años "no le encontré la vuelta, pero la he disfrutado".

A su vez, Miguel Clariá también aprovechó para homenajearla y aseguró que María Rosa le enseñó "a disentir entre compañeros sin perder el afecto, un valor fundamental en el periodismo".

María Rosa se jubila pero sigue. No quedan más que palabras de cariño, admiración, respeto y agradecimiento para lo que es y será una huella imborrable en en el periodismo en general y en Cadena 3, su casa por 38 años.

