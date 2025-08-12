FOTO: Mar del Plata: una viuda negra envenenó a un hombre con un té y luego lo asaltó

Una viuda negra de 35 años fue detenida tras envenenar con un té a su víctima de 47 y luego lo asaltó en la ciudad costera de Mar del Plata.

Según la información que publicó el portal 0223, el hecho ocurrió la primera semana de julio en el barrio La Perla, luego los familiares de la víctima pactaron un encuentro para comprar las pertenencias que vendía por redes sociales y dieron aviso a la policía, tras lo cual fue detenida en la tarde del lunes por el personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría novena.

Luego, los oficiales llegaron al lugar tras el aviso que hizo la familia de la víctima, que vio esos elementos publicados en redes sociales y confirmó que se los robó cuando el hombre perdió el conocimiento tras tomar un té que le convidó una mujer a la que había conocido y pactado un encuentro a través de una aplicación.

El 7 de julio la víctima fue hallada por familiares y notaron que estaba bajo los efectos de la droga que tenía el té que había tomado por la noche. Entre los elementos faltantes estaban una campera marca Columbia y un celular Samsung que la mujer había puesto a la venta.

Finalmente, la fiscal Romina Díaz dispuso la formación de una causa por robo y el alojamiento de la mujer en la Unidad Penal N°50 de Batán, además de que trasladaron al hombre al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).