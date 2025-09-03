FOTO: Mar del Plata: desafectaron a un comisario y a tres policías por la desaparición de una denuncia

El comisario y tres policiales de la Comisaría 3ra de Mar del Plata fueron desafectados luego de constatar la desaparición de una denuncia, la cual fue hallada guardada en una gaveta durante un allanamiento.

La Fiscal María Florencia Salas había ordenado en las últimas horas un procedimiento a cargo de personal del área de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, quienes pudieron acceder a información relevante.

El caso se inició días atrás cuando una mujer denunció que su casa fue baleada y que, aunque no sabía quién había sido, indicó que tenía inconvenientes con su actual pareja.

Sin embargo, a los días la mujer regresó a la Comisaría y expuso que recibió un mensaje amenazador el cual daba cuenta de un conflicto con su padre por una deuda de dinero y que, si no se resolvía el problema, iba a balear de nuevo la vivienda.

En esta presentación, la mujer entregó videos de cámaras de seguridad donde se observa a dos sujetos que serían los atacantes.

Aun así, la fiscal nunca se anotició de esta nueva declaración y exposición de pruebas, por lo que solicitó la inmediata intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local.

Desde el medio La Capital detallaron que en las últimas horas se llevó a cabo el allanamiento donde se logró constatar la presencia de la nueva denuncia, la cual estaba guardada en una gaveta.

Los investigadores sospechan que los acusados actuaron en connivencia o para favorecer a los autores del hecho.