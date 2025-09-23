FOTO: Mar del Plata: amenazó a una compañera de trabajo tras balearle la casa y fue detenido

Un hombre fue detenido tras amenazar a una compañera de trabajo, balearle la casa y prender fuego un auto que estaba en la trotadora del inmueble. Al ser reclutado, se negó a declarar y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Los hechos ocurrieron de manera reiterada en el mes de junio hasta agosto y recién este lunes el sujeto fue detenido gracias a una investigación a cargo del área de Resolución Temprana de Conflictos Penales, que le secuestró una escopeta y un revólver calibre 38.

Ambos se conocieron en la escuela donde la mujer trabajaba como auxiliar y allí empezaron las discusiones.

Dos meses después, la víctima sufrió un nuevo ataque en su domicilio cuando le balearon el frente de la casa y volvieron a hacer pintadas, por lo que realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer.

Según el medio 0223, la Jueza de Garantías Rosa Frende avaló la realización de un allanamiento en la casa del imputado identificado como R.P.

Luego de lo sucedido, el imputado no quiso dar su versión de los hechos y fue trasladado al complejo penitenciario de Batán, para que en el Juzgado de Garantías N°3 convirtieran la aprehensión en detención y la defensa solicitó por escrito su excarcelación.