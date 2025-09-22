Luciana Muñoz: descartaron que la mujer hallada muerta en un basural sea la joven desaparecida
El cuerpo de la mujer siguen sin identificarse, pero una operación reciente de rodilla sería la clave.
22/09/2025 | 11:17Redacción Cadena 3
Una mujer fue hallada muerta en un basural en la provincia de Neuquén y tras un pedido de los investigadores descartaron que se trate de Luciana Muñoz, la joven desaparecida desde julio de 2024.
El Ministerio Público Fiscal anunció que el pasado jueves 18 de septiembre se encontró a una mujer muerta en el sector de la meseta de la ciudad de Neuquén y la autopsia reveló que no se evidenciaron heridas de arma de fuego ni de arma blanca y que la causa estaría relacionada con un traumatismo de cráneo.
Aunque las características físicas no daban relación con Muñoz, la Justicia solicitó un cotejo para tratar de constatar la posible coincidencia. Sin embargo, según informó el medio Río Negro, las huellas dactilares no coinciden con la joven desaparecida.
Acerca de la mujer encontrada sin vida, por el momento continúa sin poder identificarse, debido a la descomposición del cadáver ya que el tiempo transcurrido entre el fallecimiento y el hallazgo se estimó entre los cinco y los diez días.
Sin embargo, las autoridades creen que hay posibilidades de identificar el cuerpo a través de un dato clave: una reciente operación de rodilla.
El análisis del material quirúrgico, sumado a la autopsia, permitieron que los investigadores comiencen a contactarse con hospitales en busca de hallar a los pacientes que recientemente se hayan sometido a dicha operación.
La investigación continúa y está a cargo de la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y de la asistente letrada Agustina Jarry.
