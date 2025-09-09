Le robaron traje de 8.000 dólares a atleta olímpica en Rosario: fue recuperado

FOTO: Recuperan el traje de tiro de una deportista olímpica tras robo en Rosario.

Un traje de tiro deportivo de alta precisión, valuado entre 6.000 y 8.000 dólares, fue recuperado este martes en la zona sudoeste de Rosario.

El equipo, fundamental para la participación de la atleta Fernanda Russo en los Juegos Jadar 2025 y en una próxima competencia profesional en Alemania, había sido sustraído del interior de un vehículo estacionado en el centro de la ciudad.

La indumentaria fue hallada dentro de un bolso azul con insignias argentinas, durante un operativo realizado en una vivienda de calle Aguzzi al 4000.

Según trascendió, en otro sector del mismo domicilio se incautaron también materiales de origen vegetal que estarían siendo analizados por su posible relación con el narcomenudeo.

La denuncia que motivó la búsqueda fue realizada en horas de la mañana, luego de que se constatara el faltante del traje y otros objetos personales, como una rueda auxiliar y prendas de vestir.

El vehículo en cuestión había estado estacionado frente a un hotel céntrico, en un horario en el que la actividad urbana ya era intensa.

La recuperación del traje permite que la atleta, integrante del equipo olímpico argentino, continúe con su cronograma deportivo. La investigación sobre las circunstancias del hecho continúa.